Kısmetse Olur Yarışmasında Son Dakika Diskalifiyesi! Herkesin Gitmesi Düşünülürdü Ama Onun Gideceği Tahmin Bile Edilemezdi! Ortalığı Talan Etti…

Youtube ekranlarında 12 Aralık itibariyle yayınlanmaya başlayan ve her bölümü büyük bir keyifle izlenen Kısmetse Olur yarışmasında; aşklar, kaoslar ve kavgalar başlamıştı. Eski sezonları aratmayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasından diskalifiyeler arka arkaya gelmeye başlamıştı. Yarışmada bulunan Furkan Can Ağca’dan sonra o kadın yarışmacının yarışmadan gönderildiği gündeme bomba gibi düştü. Bu iddiaların ardından bir de paylaşım yapan isim, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!