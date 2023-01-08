Kısmetse Olur Yarışmasında Son Dakika Diskalifiyesi! Herkesin Gitmesi Düşünülürdü Ama Onun Gideceği Tahmin Bile Edilemezdi! Ortalığı Talan Etti…
9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasından bir kadın yarışmacının diskalifiye edildiği gündeme bomba gibi düştü. Herkesin gideceği düşünülürdü ama o ismin gideceği aklın ucundan bile geçmezdi! Ortalığı talan eden isim, sevenlerini büyük bir endişeye düşürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Youtube ekranlarında 12 Aralık itibariyle yayınlanmaya başlayan ve her bölümü büyük bir keyifle izlenen Kısmetse Olur yarışmasında; aşklar, kaoslar ve kavgalar başlamıştı. Eski sezonları aratmayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasından diskalifiyeler arka arkaya gelmeye başlamıştı. Yarışmada bulunan Furkan Can Ağca’dan sonra o kadın yarışmacının yarışmadan gönderildiği gündeme bomba gibi düştü. Bu iddiaların ardından bir de paylaşım yapan isim, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilenler…
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08 Oca 2023 - 22:45 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.