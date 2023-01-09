- 09 Oca 2023 - 10:53 G: 09 Oca 2023 - 11:09

Uraz Kaygılaroğlu’nun Eski Eşi Melis İşiten’in Yaşını Duyunca Şok Olacaksınız! Tam 5 Yıl Aynı Yastığa Başlarını Koymuşlar!

Uraz Kaygılaroğlu tarafından eski eşi Melis İşiten ile kızları Ada’yla fotoğraflarının paylaşılmasının ardından Melis İşiten’in yaşı ise merak konusu oldu. Başarılı kariyeri ve güzelliği ile dikkat çeken Melis İşiten’in kaza sonrasında son hali ise dikkat çekti. Uraz Kaygılaroğlu’nun Eski Eşi Melis İşiten’in Yaşını Duyunca Şok Olacaksınız! Tam 5 Yıl Aynı Yastığa Başlarını Koymuşlar! İşte Detaylar...

Kısa süre önce geçirdiği trafik kazası sonrasında yaralanan Melis İşiten, eski eşi Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaşımı sonrasında gündemde ilk sıralarda yerini aldı. Çorum’da Baş Belası adlı bir tiyatro oyununu sergiledikten sonra Samsun’a gitmek için yola çıkan ekibin kaza yapmasının ardından Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetmişti. Feci kaza sonrasında Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy, Filiz Özbek ve Uğur Şalvarcıoğlu ise yaralanmıştı.

Uraz Kaygılaroğlu tarafından eski eşi Melis İşiten ile kızları Ada’yla fotoğraflarının paylaşılmasının ardından Melis İşiten’in yaşı ise merak konusu oldu. Başarılı kariyeri ve güzelliği ile dikkat çeken Melis İşiten’in kaza sonrasında son hali ise dikkat çekti. Uraz Kaygılaroğlu’nun ‘’Şükür moment’’ notuyla paylaştığı aile fotoğrafında Melis İşiten’in ayağı sargılı hali ise dikkat çekti.

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09 Oca 2023 - 10:53 - Magazin

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