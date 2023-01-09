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09 Oca 2023 - 11:02

Demet Özdemir Eksi Derecede Yarı Çıplak Poz Verdi! “Ablam Bu Olmamış, Az Daha Soyun!” Minicik Eteğinin Kasığına Kadar Açılan Yırtmacı…

Son zamanların en çok gündeme gelen oyuncularından biri olan Demet Özdemir, eksi derecelerde yarı çıplak pozlar verdi. Minicik eteğinin kasığına kadar açılan yırtmacından gözüken dekolteler ve incecik belini dikkatleri üzerine çekti. Birçok kişi ise “Ablam bu olmamış az daha soyun” yorumlarında bulundular. İşte merak edilen tüm detaylar…