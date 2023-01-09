Demet Özdemir Eksi Derecede Yarı Çıplak Poz Verdi! “Ablam Bu Olmamış, Az Daha Soyun!” Minicik Eteğinin Kasığına Kadar Açılan Yırtmacı…
Son zamanların en çok gündeme gelen oyuncularından biri olan Demet Özdemir, eksi derecelerde yarı çıplak pozlar verdi. Minicik eteğinin kasığına kadar açılan yırtmacından gözüken dekolteler ve incecik belini dikkatleri üzerine çekti. Birçok kişi ise “Ablam bu olmamış az daha soyun” yorumlarında bulundular. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın zamanda ekranlara Engin Akyürek’le “Benim Adım Farah” dizisi için dönecek olan Demet Özdemir, çekimlerin yavaş yavaş başladığını ifade etmişti. Gerek komedi dizilerinde gerekse dram ağırlıklı dizilerde muhteşem işler çıkaran Demet Özdemir, bunu Netflix’te yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisinde göstermişti. Güzeller güzeli oyuncunun sosyal medyada yayılan dekolteli kareleri ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.