Vildan Atasever’in Eşi Herkesin Tanıdığı Bir İsim Çıktı! 2021’den Beri El Eleler… Mehmet Erdem Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Yer aldığı her yapımda başarılı performansı ve güzelliği ile dikkat çeken Vildan Atasever, kısa süre önce evlilik kararı almıştı. Şarkılarıyla sevilen ve yakından takip edilen isimlerden olan Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever’in hamile olduğu haberleri ise magazin dünyasına bomba gibi düştü. Peki, Vildan Atasever’in eşi Mehmet Erdem kimidir? Mehmet Erdem nereli ve kaç yaşındı? İşte detaylar…
Geçtiğimiz Eylül ayında evlenme kararı alan Vildan Atasever ve Mehmet Erdem’in çocuk bekledikleri öğrenildi. Aile arasında sade bir düğünle evlenen çiftten gelen mutlu haber ise sevenleri bir hayli memnun etti. Henüz yeni evli çiftin bu evliliklerden bir çocuk bekledikleri haberi magazin gündeminde de ilk sıralara yükseldi.
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09 Oca 2023 - 11:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.