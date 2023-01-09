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09 Oca 2023 - 11:08

Vildan Atasever’in Eşi Herkesin Tanıdığı Bir İsim Çıktı! 2021’den Beri El Eleler… Mehmet Erdem Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Yer aldığı her yapımda başarılı performansı ve güzelliği ile dikkat çeken Vildan Atasever, kısa süre önce evlilik kararı almıştı. Şarkılarıyla sevilen ve yakından takip edilen isimlerden olan Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever’in hamile olduğu haberleri ise magazin dünyasına bomba gibi düştü. Peki, Vildan Atasever’in eşi Mehmet Erdem kimidir? Mehmet Erdem nereli ve kaç yaşındı? İşte detaylar…