Meteoroloji Genel Müdürlüğü 41 İlde Lapa Lapa Kar Yağacağını Açıkladı! Havalar Buz Gibi Olacak; Aklı Olan Dışarı Adımını Bile Atmaz…
Ocak ayına girdiğimiz şu günlerde artık yavaş yavaş soğuklar etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 41 ilde lapa lapa kar yağacağını açıkladı. Zaten soğuyan havaların kar beklentisiyle daha da soğuyacağı gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine birçok kişi ise “Aklı olan dışarıya adımını bile atmaz” ifadelerinde bulundu! İşte kar yağışı beklenen 41 il…
Beklenen kar yağışları artık illerimize tek tek düşmeye başladı. Ankara’da da soğuyan havalar, kar yağışı beklentisini artırdı. Önümüzdeki günlerde kar yağışının tüm ülkeyi etkisi altına alacağı biliniyordu. Soğuk günlerin kapıda olmasından dolayı hangi illerimize karın yağacağı ise büyük bir merak konusu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.