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09 Oca 2023 - 11:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 41 İlde Lapa Lapa Kar Yağacağını Açıkladı! Havalar Buz Gibi Olacak; Aklı Olan Dışarı Adımını Bile Atmaz…

Ocak ayına girdiğimiz şu günlerde artık yavaş yavaş soğuklar etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 41 ilde lapa lapa kar yağacağını açıkladı. Zaten soğuyan havaların kar beklentisiyle daha da soğuyacağı gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine birçok kişi ise “Aklı olan dışarıya adımını bile atmaz” ifadelerinde bulundu! İşte kar yağışı beklenen 41 il…