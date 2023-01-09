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09 Oca 2023 - 11:36

Hangi Burç Maganda Gibidir? Tam Bir Öküzler… Giyim, Kuşamdan Bir Haberler! İşte Görgüsüzlükte Çağ Atlayan Burçlar…

Burçların insan hayatındaki etkileri geçmişten günümüze birçok kişi tarafından kabul ediliyor. Bazı burçlar titizlikle anılırken bazı burçların ise insanlar üzerinde olumsuz etkilere de neden olduğu ifade ediliyor. Peki, görgüsüzlükte resmen çığır açan ve kabalığı ile nam salmış burcalar hangileri? İşte en kaba burçlardan bazıları… Hangi Burç Maganda Gibidir? Tam Bir Öküzler… Giyim, Kuşamdan Bir Haberler! İşte Görgüsüzlükte Çağ Atlayan Burçlar… İşte detaylar...