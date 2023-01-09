- 09 Oca 2023 - 11:54 G: 09 Oca 2023 - 11:58

Survivor 2023 Yarışmasında “Sigara” Krizi! Yapım Ekibi Ne Yapacağını Şaşırdı; Dün Yola Çıkmışlardı Ama… “Bu Kadarı da Pes!”

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023 sezonu yakın zamanda ekranlara gelecekti ama gündeme gelen sigara krizi, yapım ekibinin ne diyeceğini şaşırmasına neden oldu. Daha dün adaya gitmek üzere yola çıkmışlardı ama yaşanan olay; “Bu kadarı da pes” dedirtti. Yarışmacıların sigara içmeleri yasak olduğu biliniyordu ama adaya iner inmez…

Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan Survivor 2023’ün hem kadrosu hem de formatı çok farklı olacaktı. Artık performansın değil; aklın ve zekanın konuşacağı Survivor yarışmacıları, çekimlerin erkenden başlaması nedeniyle yarışmada yerlerini almak adına artık Türkiye’den ayrılmışlardı. Adaya iner inmez yaşanan sigara krizi ise şok etti. Peki, neler oluyor?

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09 Oca 2023 - 11:54 Ankara- Yaşam

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