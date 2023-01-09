Survivor 2023 Yarışmasında “Sigara” Krizi! Yapım Ekibi Ne Yapacağını Şaşırdı; Dün Yola Çıkmışlardı Ama… “Bu Kadarı da Pes!”
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023 sezonu yakın zamanda ekranlara gelecekti ama gündeme gelen sigara krizi, yapım ekibinin ne diyeceğini şaşırmasına neden oldu. Daha dün adaya gitmek üzere yola çıkmışlardı ama yaşanan olay; “Bu kadarı da pes” dedirtti. Yarışmacıların sigara içmeleri yasak olduğu biliniyordu ama adaya iner inmez…
Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan Survivor 2023’ün hem kadrosu hem de formatı çok farklı olacaktı. Artık performansın değil; aklın ve zekanın konuşacağı Survivor yarışmacıları, çekimlerin erkenden başlaması nedeniyle yarışmada yerlerini almak adına artık Türkiye’den ayrılmışlardı. Adaya iner inmez yaşanan sigara krizi ise şok etti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.