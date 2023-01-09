Survivor 2023 Yarışmasında “Sigara” Krizi! Yapım Ekibi Ne Yapacağını Şaşırdı; Dün Yola Çıkmışlardı Ama… “Bu Kadarı da Pes!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan Survivor 2023’ün hem kadrosu hem de formatı çok farklı olacaktı. Artık performansın değil; aklın ve zekanın konuşacağı Survivor yarışmacıları, çekimlerin erkenden başlaması nedeniyle yarışmada yerlerini almak adına artık Türkiye’den ayrılmışlardı. Adaya iner inmez yaşanan sigara krizi ise şok etti. Peki, neler oluyor?

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