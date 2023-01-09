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09 Oca 2023 - 12:23

Müge Anlı Sinan’ın Tutuklanma Sebebi Ortaya Çıktı! Sapıklıkları Limiti Aşıyordu; 13 Yaşındaki Erkek Çocuğuna… Müge Anlı Tiksinerek Anlattı!

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in gündeminde Sinan ve Arife Gökçe olayı var. Cuma akşamı tutuklanan Sinan’ın tutuklanma sebebi ortaya çıktı. Annesi yaşındaki kadınları taciz eden, kendi öz kardeşine bile cinsel mesajlar atan Sinan’ın 13 yaşındaki, erkek çocuğuna…