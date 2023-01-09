- 09 Oca 2023 - 12:23 G: 09 Oca 2023 - 12:24

Müge Anlı Sinan’ın Tutuklanma Sebebi Ortaya Çıktı! Sapıklıkları Limiti Aşıyordu; 13 Yaşındaki Erkek Çocuğuna… Müge Anlı Tiksinerek Anlattı!

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in gündeminde Sinan ve Arife Gökçe olayı var. Cuma akşamı tutuklanan Sinan’ın tutuklanma sebebi ortaya çıktı. Annesi yaşındaki kadınları taciz eden, kendi öz kardeşine bile cinsel mesajlar atan Sinan’ın 13 yaşındaki, erkek çocuğuna…

Arife Gökçe kaybı bilindiği üzere günlerdir gündemi sallayıp geçiyor. Artık öldürüldüğü düşünülmeye başlanan Arife Gökçe’nin başına gelenler bilinmese bile Sinan’ın baş şüpheli olarak görülmesi ağızları açık bırakıyor. Annesi, teyzesi yaşındaki kadınların başına musallat olan Sinan’ın yaptıkları ise “Sapık Sinan” adıyla anılmasına neden oluyor. Cuma akşamı tutuklanan Sinan’ın tutuklanma görüntüleri hakkında konuşan Müge Anlı’nın yüz ifadesinden tiksindiğine dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilenler…

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09 Oca 2023 - 12:23 Ankara- Yaşam

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