Müge Anlı Sinan’ın Tutuklanma Sebebi Ortaya Çıktı! Sapıklıkları Limiti Aşıyordu; 13 Yaşındaki Erkek Çocuğuna… Müge Anlı Tiksinerek Anlattı!
ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in gündeminde Sinan ve Arife Gökçe olayı var. Cuma akşamı tutuklanan Sinan’ın tutuklanma sebebi ortaya çıktı. Annesi yaşındaki kadınları taciz eden, kendi öz kardeşine bile cinsel mesajlar atan Sinan’ın 13 yaşındaki, erkek çocuğuna…
Arife Gökçe kaybı bilindiği üzere günlerdir gündemi sallayıp geçiyor. Artık öldürüldüğü düşünülmeye başlanan Arife Gökçe’nin başına gelenler bilinmese bile Sinan’ın baş şüpheli olarak görülmesi ağızları açık bırakıyor. Annesi, teyzesi yaşındaki kadınların başına musallat olan Sinan’ın yaptıkları ise “Sapık Sinan” adıyla anılmasına neden oluyor. Cuma akşamı tutuklanan Sinan’ın tutuklanma görüntüleri hakkında konuşan Müge Anlı’nın yüz ifadesinden tiksindiğine dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.