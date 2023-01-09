Ankara Kalesi Bitti Bitecek! Mansur Yavaş Duyurdu! Ankara Kalesine Nasıl Gidilir? Ankara Kalesi Tam Olarak Nerede?

Ankara’nın simge tarihi yapılarından olan Ankara Kalesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın açıklamaları sonrasında yeniden gündem oldu. Bir sürede devam eden çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade eden Başkan Mansur Yavaş, tarihi Ankara evlerinin artık başka bir güzelliğe sahip olduğunu ifade etti.

Kentin simgesi olan Ankara Kalesi’nde başlatılan sokak sağlıklaştırma çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade eden Başkan Yavaş, 3 etapta, toplam 248 yapının özgün dokularını koruyarak restore edildiğinin altını çizdi.

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