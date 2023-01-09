- 09 Oca 2023 - 12:28 G: 09 Oca 2023 - 12:29

Ankara Kalesi Bitti Bitecek! Mansur Yavaş Duyurdu! Ankara Kalesine Nasıl Gidilir? Ankara Kalesi Tam Olarak Nerede?

Başkent Ankara’nın en gözde turistik mekanlarından olan Ankara Kalesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından başlatılan çalışma kapsamında ziyarete hazır hale getiriliyor. Sona gelinen çalışmalar kapsamında ABB Başkanı Mansur Yavaş, çalışmalara ilişkin detayları da paylaştı. Pek, tarihi Ankara Kalesi’ne nasıl gidilir? Ankara Kalesi nerede? Ankara Kalesi’nde son durum nedir? İşte detaylar…

Ankara’nın simge tarihi yapılarından olan Ankara Kalesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın açıklamaları sonrasında yeniden gündem oldu. Bir sürede devam eden çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade eden Başkan Mansur Yavaş, tarihi Ankara evlerinin artık başka bir güzelliğe sahip olduğunu ifade etti.

Kentin simgesi olan Ankara Kalesi’nde başlatılan sokak sağlıklaştırma çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade eden Başkan Yavaş, 3 etapta, toplam 248 yapının özgün dokularını koruyarak restore edildiğinin altını çizdi.

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09 Oca 2023 - 12:28 - Gündem

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