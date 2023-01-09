- 09 Oca 2023 - 12:45 G: 09 Oca 2023 - 12:46

Ziraat Bankası Cepleri Parayla Dolduracak! Faizsiz Bir Biçimde 10 Bin TL Anında Yatırılacak; Geçim Derdi Bitiyor!

Maaş zamları birçok kişi için beklentilerin altında kalırken finansman ihtiyaçları için vatandaşların bankalara yönelmeye başladığı görüldü. Türkiye’nin önde gelen kamu bankalarından Ziraat Bankası ise faizsiz nakit avans desteği ile 10.000 TL’ye kadar olan ihtiyaçları için vatandaşlara destek sağlamaya hazırlanıyor. Peki, faizsiz taksitli nakit avans nasıl alınır? Başvuru şartları neler? İşte detaylar…

Yeni yılın gelmesiyle üst üste gelen zamlar sonrası vatandaşların 2023 yılında da nakit ihtiyacı devam ediyor. Ziraat Bankası’nın 10.000 TL’ye kadar faizsiz nakit avans kampanyası ile vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla nakit ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanacak. Özellikle son dönemde artan enflasyon etkisiyle yaşam pahalılığının görülmesi birçok kişinin nakit sıkıntılarının da ortaya çıkmasına neden oldu. Bu kapsamda 15 Aralık’ta duyurulan kampanya Ocak ayı sonuna kadar devam edecek. 

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09 Oca 2023 - 12:45 - Gündem

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