Simidin Fiyatını Görünce Nevriniz Dönecek! “Hülya Avşar Bile Yiyemez!” Ne 10 Lira, Ne 20…

Temel gıda ürünleri arasında yer alan peynir ürünlerinin kırımızı etle yarışır hale gelmesinin ardından son dönemde bir başka ürünün daha fiyatı fahiş şekilde arttı. Bir işletmede fiyatı 10, 20, 30 liraların üzerine kadar çıkan kaşarlı simit ise gündemde yeni bir tartışma yarattı.

2023 yılında birçok ürüne gelen yeni zamlar sonrasında vatandaşların bütçelerine olumsuz etkileri de yansımaya devam ediyor. Peynir fiyatlarının kırmızı etle yarışmasıyla beraber simit fiyatında da görülen yeni fiyatlar gündem yarattı. Bir işletmede fiyatı 60 lirayı bulan kaşarlı simidin gündem olmasının ardından Hülya Avşar’ın yaptığı açıklama bir kere daha gündemde ilk sıralarda yerini aldı.

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