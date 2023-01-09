Simidin Fiyatını Görünce Nevriniz Dönecek! “Hülya Avşar Bile Yiyemez!” Ne 10 Lira, Ne 20…
Türkiye’de hayat pahalılığı her geçen gün artarken 2023 yılında gelen yeni zamlar ise bir süre daha vatandaşların cebini yakmaya devam edecek. Sevilen sokak lezzetlerinden biri olan simidin fiyatı ise bu dönemde en çok artış yaşayan ürünler arasında yeri aldı. Hülya Avşar’ın geçtiğimiz dönemde ‘’gerekirse simit yenecek’’ şeklinde yaptığı çıkış sonrasında simidin güncel fiyatı ise gündem oldu. Simidin yeni fiyatını görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Detaylar...
Temel gıda ürünleri arasında yer alan peynir ürünlerinin kırımızı etle yarışır hale gelmesinin ardından son dönemde bir başka ürünün daha fiyatı fahiş şekilde arttı. Bir işletmede fiyatı 10, 20, 30 liraların üzerine kadar çıkan kaşarlı simit ise gündemde yeni bir tartışma yarattı.
2023 yılında birçok ürüne gelen yeni zamlar sonrasında vatandaşların bütçelerine olumsuz etkileri de yansımaya devam ediyor. Peynir fiyatlarının kırmızı etle yarışmasıyla beraber simit fiyatında da görülen yeni fiyatlar gündem yarattı. Bir işletmede fiyatı 60 lirayı bulan kaşarlı simidin gündem olmasının ardından Hülya Avşar’ın yaptığı açıklama bir kere daha gündemde ilk sıralarda yerini aldı.
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09 Oca 2023 - 13:02 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.