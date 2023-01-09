Ankara'da Müge Anlı'ya Konu Olacak İğrenç Olay! Önce Dayısının Eşiyle İlişki Yaşadı, Sonra Kızıyla Evlendi! Baldızı ve Kayını Kendi Çocuğu Çıktı...
Ankara'da bir adam önce öz dayısının eşiyle aşk yaşadı. Daha Sonra dayısının kızıyla evlendi. Dayısının ve kendisinin boşanmasına sebep olan olayda Kayını ve baldızı çocukları çıkarken, kayınvalidesinden 2, kızından 2 çocuğu olması herkesi şok etti. Peki Ankara'da Müge Anlı'ya Konu Olacak İğrenç Olay Nedir? Önce Dayısının Eşiyle İlişki Yaşadı, Sonra Kızıyla Evlendi! İşte olayın detayları...
Ankara'da yaşanan olay Müge Anlı’ya konu olacak türden. Açılan boşanma davası ile Aile içinde yaşanan çarpık ilişki duyanları şok etti. 16 yaşında öz dayısının eşiyle ilişki yaşayan adam daha sonra aşk yaşadığı dayısı ve yengesinin kızıyla evlendi. İşin karmaşık hale gelmesi ise dayısın eşinden 2 çocuğu, evlendiği dayısının kızından ise iki çocuğu oldu. Yani baldızı ve kayının aynı zamanda babası olduğu çıktı.
Peki Ankara'da Müge Anlı'ya Konu Olacak İğrenç Olay Nedir? Önce Dayısının Eşiyle İlişki Yaşadı, Sonra Kızıyla Evlendi! İşte olayın detayları...
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09 Oca 2023 - 13:02 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.