Ankara'da Müge Anlı'ya Konu Olacak İğrenç Olay! Önce Dayısının Eşiyle İlişki Yaşadı, Sonra Kızıyla Evlendi! Baldızı ve Kayını Kendi Çocuğu Çıktı...

Ankara'da yaşanan olay Müge Anlı’ya konu olacak türden. Açılan boşanma davası ile Aile içinde yaşanan çarpık ilişki duyanları şok etti. 16 yaşında öz dayısının eşiyle ilişki yaşayan adam daha sonra aşk yaşadığı dayısı ve yengesinin kızıyla evlendi. İşin karmaşık hale gelmesi ise dayısın eşinden 2 çocuğu, evlendiği dayısının kızından ise iki çocuğu oldu. Yani baldızı ve kayının aynı zamanda babası olduğu çıktı.

Peki Ankara'da Müge Anlı'ya Konu Olacak İğrenç Olay Nedir? Önce Dayısının Eşiyle İlişki Yaşadı, Sonra Kızıyla Evlendi! İşte olayın detayları...

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