- 09 Oca 2023 - 13:30

Emekli ve Memur Vatandaşa Göbek Attıracak Müjde! Tam Ek Zam İçin Düğmeye Basıldı; Bundan Sonra Beliniz Bükülmeyecek!

Memur ve emekli maaşlarına 2023 yılı için geçerli maaş zamlarının belirlenmesinin ardından maaşa ek zamlar araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından zam oranının yüzde 30 olarak duyurulmasını ardından birçok vatandaş maaşa ek alabilecekleri destekleri araştırmaya başladılar. Yüzde 30’luk zamma ek gelecek yeni bir zam oranı da konuşulmaya başladı. Peki, emekli ve memurlara yeni zam gelecek mi? İşte emekli ve memur zammında son durum… İşte Detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geçtiğimiz 3 Ocak’ta açıklanan 2022 yılının son 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından emekli ve memur maaş zammı netlik kazandı. Başta yüzde 25 olarak açıklanan zam oranı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yüzde 30 olarak uygulanacağı açıklanmıştı. Birçok emekli ve memur kesiminden vatandaş ise bu zammı yetersiz bulmuştu.

Emekli ve memur zammına ilişkin ek zam beklentisi devam ediyor. Yüzde 30 seviyesinde yapılan zam sonrasında ek bir zammın ise Mart ayında gelebileceği ifade ediliyor. Gündeme gelen iddialar kapsamında emekli ve memurların 2023 yılı itibariyle alacakları yeni zamlar ise gündem yaratmaya devam ediyor.

09 Oca 2023 - 13:30 - Gündem

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