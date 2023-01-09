Emekli ve Memur Vatandaşa Göbek Attıracak Müjde! Tam Ek Zam İçin Düğmeye Basıldı; Bundan Sonra Beliniz Bükülmeyecek!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geçtiğimiz 3 Ocak’ta açıklanan 2022 yılının son 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından emekli ve memur maaş zammı netlik kazandı. Başta yüzde 25 olarak açıklanan zam oranı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yüzde 30 olarak uygulanacağı açıklanmıştı. Birçok emekli ve memur kesiminden vatandaş ise bu zammı yetersiz bulmuştu.

Emekli ve memur zammına ilişkin ek zam beklentisi devam ediyor. Yüzde 30 seviyesinde yapılan zam sonrasında ek bir zammın ise Mart ayında gelebileceği ifade ediliyor. Gündeme gelen iddialar kapsamında emekli ve memurların 2023 yılı itibariyle alacakları yeni zamlar ise gündem yaratmaya devam ediyor.