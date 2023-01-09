Aybüke Pusat Minicik Kıyafetleriyle Ortalığı Salladı! Kalpler Limitleri Zorluyor! “Komiserim Bu Ne Hal!” Yorumlar Arka Arkaya…
Tv8 ekranlarının yeni dizisi Sıfırıncı Gün’de Nisan karakterine hayat vermeye başlayan Aybüke Pusat, minicik kıyafetleriyle ortalığı salladı geçti. Kalp atışlarını hızlandıran ve limitleri zorlayan güzeller güzeli oyuncuya Komiser Nisan’dan gönderme yapılarak; “Bu ne hal” yorumları arka arkaya yapıldı. Bir kez daha muhteşemliğini sergileyen isim, Instagram’ı salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…
'Medcezir', 'O Hayat Benim', 'Familya', ‘Söz’ gibi yapımlarda yer alan güzeller güzeli isim Aybüke Pusat, şimdilerde başrollerini Engin Öztürk, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Damla Colbay, Turgay Tanülkü, Sarp Akkaya gibi isimlerin bulunduğu Sıfırıncı Gün dizisinde yer alıyor. Nisan Komiser karakteriyle kariyerinde muhteşem bir çıkış yakalayan Aybüke Pusat’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu dekolteli paylaşımlarsa nefesleri kökten kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.