BİM Market Durdu Durdu Turnayı 12’den Vurdu! Yılın En Büyük İndirimi Az Önce Başladı! Zeytin, Peçete, Salça ve Giyim…
Türkiye’nin önde gelen market zincirlerinden Bim, 2023 yılında uygulayacağı fiyatlar ile gündem oldu. Birçok üründe fiyat değişikliğine gitmeme kararı alan Bim, aynı zamanda uygun fiyat seçenekleriyle satışlara da devam ediyor. Her hafta aktüel ürün fırsatlarını duyuran Bim, giyimden kozmetiğe, temizlikten temel gıdaya kadar pek çok üründe uygun fiyat avantajlarına devam ediyor. Bim’de birçok ürün sadece 9 TL’den başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte en uygun market fiyatları…
Her hafta aktüel ürün fırsatları ile sayısız üründe indirime giden Bim, 2023 yılında da indirim seçeneklerine devam ediyor. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak tüm indirimler kapsamında vatandaşların birçok avantajdan yararlanması sağlanacak. 9 TL’den başlayan ürün seçenekleri ise şimdiden büyük bir ilgi gördü.
Türkiye’de artan enflasyon ve hayat pahalılığının artmasıyla vatandaşlar uygun market fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Özellikle temel gıda ürünlerine gelen zamlar vatandaşların cebini bir hayli yoruyor. Yeni yılda üst üste gelen zamlar aile bütçesine de zarar veriyor.
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10 Oca 2023 - 09:01 - Aktüel Ürünler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.