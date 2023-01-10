BİM Market Durdu Durdu Turnayı 12’den Vurdu! Yılın En Büyük İndirimi Az Önce Başladı! Zeytin, Peçete, Salça ve Giyim…

Her hafta aktüel ürün fırsatları ile sayısız üründe indirime giden Bim, 2023 yılında da indirim seçeneklerine devam ediyor. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak tüm indirimler kapsamında vatandaşların birçok avantajdan yararlanması sağlanacak. 9 TL’den başlayan ürün seçenekleri ise şimdiden büyük bir ilgi gördü.

Türkiye’de artan enflasyon ve hayat pahalılığının artmasıyla vatandaşlar uygun market fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Özellikle temel gıda ürünlerine gelen zamlar vatandaşların cebini bir hayli yoruyor. Yeni yılda üst üste gelen zamlar aile bütçesine de zarar veriyor.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…