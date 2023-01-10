- 10 Oca 2023 - 09:01 G: 10 Oca 2023 - 09:06

BİM Market Durdu Durdu Turnayı 12’den Vurdu! Yılın En Büyük İndirimi Az Önce Başladı! Zeytin, Peçete, Salça ve Giyim…

Türkiye’nin önde gelen market zincirlerinden Bim, 2023 yılında uygulayacağı fiyatlar ile gündem oldu. Birçok üründe fiyat değişikliğine gitmeme kararı alan Bim, aynı zamanda uygun fiyat seçenekleriyle satışlara da devam ediyor. Her hafta aktüel ürün fırsatlarını duyuran Bim, giyimden kozmetiğe, temizlikten temel gıdaya kadar pek çok üründe uygun fiyat avantajlarına devam ediyor. Bim’de birçok ürün sadece 9 TL’den başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte en uygun market fiyatları…

Her hafta aktüel ürün fırsatları ile sayısız üründe indirime giden Bim, 2023 yılında da indirim seçeneklerine devam ediyor. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak tüm indirimler kapsamında vatandaşların birçok avantajdan yararlanması sağlanacak. 9 TL’den başlayan ürün seçenekleri ise şimdiden büyük bir ilgi gördü.

Türkiye’de artan enflasyon ve hayat pahalılığının artmasıyla vatandaşlar uygun market fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Özellikle temel gıda ürünlerine gelen zamlar vatandaşların cebini bir hayli yoruyor. Yeni yılda üst üste gelen zamlar aile bütçesine de zarar veriyor.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

10 Oca 2023 - 09:01 - Aktüel Ürünler

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Migros Market Tüm Marketlere Resti Çekti! Ürünler Neredeyse Yarı Fiyatına; Sucuk 27 TL, Tuvalet Kağıdı 27 TL, Çay 25 TL… mask
Migros Market Tüm Marketlere Resti Çekti! Ürünler Neredeyse Yarı Fiyatına; Sucuk 27 TL, Tuvalet Kağıdı 27 TL, Çay 25 TL…
Gratis %70 Net İndirimini Başlattı! Kadın, Erkek, Çoluk Çocuk Herkes Kapılara Dizildi! Maybelline, Pastel, Flormar, Wet n Wild… mask
Gratis %70 Net İndirimini Başlattı! Kadın, Erkek, Çoluk Çocuk Herkes Kapılara Dizildi! Maybelline, Pastel, Flormar, Wet n Wild…
Tarım Kredi Market 2023 Yılın En Büyük İndirimini Duyurdu! Meyve – Sebze, Ayçiçek Yağı, Peynir, Yumurta… Reyonlar Boşalmaya Başladı! mask
Tarım Kredi Market 2023 Yılın En Büyük İndirimini Duyurdu! Meyve – Sebze, Ayçiçek Yağı, Peynir, Yumurta… Reyonlar Boşalmaya Başladı!
Fiyatlar Düştü: Çay 43 TL, Pirinç 38 TL, Sucuk 29 TL! Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor! Bizim Market Daha Önce Böylesini Yapmamıştı! mask
Fiyatlar Düştü: Çay 43 TL, Pirinç 38 TL, Sucuk 29 TL! Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor! Bizim Market Daha Önce Böylesini Yapmamıştı!
Carrefoursa 5 Litrelik Ayçiçek Yağı İndirimiyle Piyasayı Salladı! 170 Liradan 135 TL’ye İndirdi! Kıyma, Tavuk, Şeker, Pirinç Fiyatları Düştü... mask
Carrefoursa 5 Litrelik Ayçiçek Yağı İndirimiyle Piyasayı Salladı! 170 Liradan 135 TL’ye İndirdi! Kıyma, Tavuk, Şeker, Pirinç Fiyatları Düştü...
Migros Market Yine Dev İndirimini Yaptı! Ayçiçek Yağı, Çay, Salça, Deterjan… Görenler Yalın Ayak Koşuyor! mask
Migros Market Yine Dev İndirimini Yaptı! Ayçiçek Yağı, Çay, Salça, Deterjan… Görenler Yalın Ayak Koşuyor!
Metro Market Çıldırdı! Mega İndirimin Detaylarını Duyanların Nutku Tutuldu; Kırmızı Etten Sıvı Sabuna… Yok Yok! mask
Metro Market Çıldırdı! Mega İndirimin Detaylarını Duyanların Nutku Tutuldu; Kırmızı Etten Sıvı Sabuna… Yok Yok!
A101 Market, Resti Tüm Marketlere İndirdi! Bundan Sonra Rakip Makip Dinlemiyor… 5 Ocak Aktüel Ürünler Paranızı Cebinizde Bırakacak! mask
A101 Market, Resti Tüm Marketlere İndirdi! Bundan Sonra Rakip Makip Dinlemiyor… 5 Ocak Aktüel Ürünler Paranızı Cebinizde Bırakacak!
Şok Market İndirimi 12’den Vurdu! Kapının Önündeki Kuyruk Sokaklara Taştı; Onlarca Ürün Resmen Yarı Fiyatına! mask
Şok Market İndirimi 12’den Vurdu! Kapının Önündeki Kuyruk Sokaklara Taştı; Onlarca Ürün Resmen Yarı Fiyatına!
Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear ve Mango’da %70 İndirim! Stoklar Bir Doluyor, Bir Boşalıyor! Kapış Kapış Alınıyor; Çabuk Yetişin… mask
Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear ve Mango’da %70 İndirim! Stoklar Bir Doluyor, Bir Boşalıyor! Kapış Kapış Alınıyor; Çabuk Yetişin…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ocak ayında hayatının aşkını bulacak burçlar belli oldu! Sırılsıklam Olacaklar! İşte Aşkta Şansı Açılan O Burçlar... mask
Ocak ayında hayatının aşkını bulacak burçlar belli oldu! Sırılsıklam Olacaklar! İşte Aşkta Şansı Açılan O Burçlar...
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Eski Sevgilisiyle “Yok Artık” Dedirtti! Kendisinden Bile Ünlü Çıktı; Meğer O İsimle Yıllarca… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Eski Sevgilisiyle “Yok Artık” Dedirtti! Kendisinden Bile Ünlü Çıktı; Meğer O İsimle Yıllarca…
Ölümden Dönmüş, Günlerce Yoğun Bakımda Kalmıştı! Sergen Deveci’nin Son Hali Ortaya Çıktı; Eliniz Ayağınız Titreyecek! mask
Ölümden Dönmüş, Günlerce Yoğun Bakımda Kalmıştı! Sergen Deveci’nin Son Hali Ortaya Çıktı; Eliniz Ayağınız Titreyecek!
“Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak Boşanıyor!” 8 Yıllık Evlilikleri, Çocukları Vardı Ama… Her Şey Bitti! mask
“Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak Boşanıyor!” 8 Yıllık Evlilikleri, Çocukları Vardı Ama… Her Şey Bitti!
Yalı Çapkını Dizisinin Sonu Gelebilir! Kızılcık Şerbeti Dizisi Öyle Bir Fark Yaptı Ki, Resmen “Alayına Rest” Dedi! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Sonu Gelebilir! Kızılcık Şerbeti Dizisi Öyle Bir Fark Yaptı Ki, Resmen “Alayına Rest” Dedi!
Gönül Dağı Dizisinde Kıyametler Koptu! Dilek’ten Sonra Şimdide O İsmin Tabutu Kalktı! Taner’in Kalbinde Bıçaklar… mask
Gönül Dağı Dizisinde Kıyametler Koptu! Dilek’ten Sonra Şimdide O İsmin Tabutu Kalktı! Taner’in Kalbinde Bıçaklar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL