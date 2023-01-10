Migros Market Tüm Marketlere Resti Çekti! Ürünler Neredeyse Yarı Fiyatına; Sucuk 27 TL, Tuvalet Kağıdı 27 TL, Çay 25 TL…
Migros marketlerde Ocak 2023’te de indirimli fiyatlar dikkat çekiyor. Ocak ayında birçok üründe fiyatları sabitleme kararı alan Migros, 3 binden fazla üründe sürekli indirim uygulama ve 419 temel ihtiyaç ürününde ise fiyatları sabit tutma kararı almıştı. Bu kararı uygulamaya başlayan Migros tarafından tüm marketlere resmen rest çekildi. Ürünler Neredeyse Yarı Fiyatına; Sucuk 27 TL, Tuvalet Kağıdı 27 TL, Çay 25 TL. İşte Detaylar...
Vatandaşların rahatlıkla temel market ürünlerine ulaşmalarını sağlamayı hedefleyen Migros, birçok market zincirine de ön ayak oldu. Sucuktan tuvalet kağıdına, çaydan şekere kadar pek çok üründe indirimler devam ediyor.
Migros’un Ocak ayı boyunca devam edecek sabit fiyat ve indirim fırsatları birçok vatandaşın bütçesi sarsılmadan market ürünlerine ulaşmasının sağlanması hedefleniyor. Binlerce üründe fiyatları sabitleyen ve yeni yılda zam uygulamayan Migros, indirimlere de devam ediyor. Bu kapsamda 75,75 TL fiyata sahip Süper Maylo Bambu Tuvalet Kağıdı 8’li fiyatı 27 TL’den satışa sunulmasıyla dikkat çekti.
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10 Oca 2023 - 09:02 - Aktüel Ürünler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.