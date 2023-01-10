Migros Market Tüm Marketlere Resti Çekti! Ürünler Neredeyse Yarı Fiyatına; Sucuk 27 TL, Tuvalet Kağıdı 27 TL, Çay 25 TL…

Vatandaşların rahatlıkla temel market ürünlerine ulaşmalarını sağlamayı hedefleyen Migros, birçok market zincirine de ön ayak oldu. Sucuktan tuvalet kağıdına, çaydan şekere kadar pek çok üründe indirimler devam ediyor.

Migros’un Ocak ayı boyunca devam edecek sabit fiyat ve indirim fırsatları birçok vatandaşın bütçesi sarsılmadan market ürünlerine ulaşmasının sağlanması hedefleniyor. Binlerce üründe fiyatları sabitleyen ve yeni yılda zam uygulamayan Migros, indirimlere de devam ediyor. Bu kapsamda 75,75 TL fiyata sahip Süper Maylo Bambu Tuvalet Kağıdı 8’li fiyatı 27 TL’den satışa sunulmasıyla dikkat çekti.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…