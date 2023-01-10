- 10 Oca 2023 - 09:02 G: 10 Oca 2023 - 09:07

Gönül Dağı Dizisinde Kıyametler Koptu! Dilek’ten Sonra Şimdide O İsmin Tabutu Kalktı! Taner’in Kalbinde Bıçaklar…

TRT 1 ekranlarının gönüllere taht kuran dizisi Gönül Dağı’nın ekrana gelen son bölümü yine reytingleri altüst etmeyi başardı. Kısa bir aranın ardından tekrara yen bölümleriyle ekrana gelmeye başlayan dizide Halime karakterine hayat veren Şebnem Dilligil’in diziden ayrılacağına dair iddialar ise gündeme geldi. Dizide rahatsızlanan Halime’nin ölüp ölmeyeceği sorusu ise dizinin takipçileri tarafından merak edilmeye başladı. İşte Detaylar...

TRT’nin son döneme damgasını vuran dizilerinden olan Gönül Dağı, her hafta Cumartesi günleri ekrana gelen bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 3 haftalık bir aranın ardından kısa süre sonra yeniden yeni bölümleri yayınlanmaya başlayan dizide Halime karakterinin hastalığı ise bu karaktere hayat veren Şebnem Dilligil’in diziden ayılacağı iddialarının gündeme gelmesine neden oldu.

Hastalığı nedeniyle ‘’Gönül Dağı Halime ölüyor mu?’’ sorusunun yanıtını arayan dizinin birçok takipçisi ise ekrana gelen 81’inci son bölümüyle bu soruya yönelik ipuçlarını araştırmaya başladı. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından Halime’nin hastalığı dikkat çekti.

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10 Oca 2023 - 09:02 - Dizi Haberleri

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