Gönül Dağı Dizisinde Kıyametler Koptu! Dilek’ten Sonra Şimdide O İsmin Tabutu Kalktı! Taner’in Kalbinde Bıçaklar…

TRT’nin son döneme damgasını vuran dizilerinden olan Gönül Dağı, her hafta Cumartesi günleri ekrana gelen bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 3 haftalık bir aranın ardından kısa süre sonra yeniden yeni bölümleri yayınlanmaya başlayan dizide Halime karakterinin hastalığı ise bu karaktere hayat veren Şebnem Dilligil’in diziden ayılacağı iddialarının gündeme gelmesine neden oldu.

Hastalığı nedeniyle ‘’Gönül Dağı Halime ölüyor mu?’’ sorusunun yanıtını arayan dizinin birçok takipçisi ise ekrana gelen 81’inci son bölümüyle bu soruya yönelik ipuçlarını araştırmaya başladı. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından Halime’nin hastalığı dikkat çekti.

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