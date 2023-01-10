Yalı Çapkını Dizisinin Sonu Gelebilir! Kızılcık Şerbeti Dizisi Öyle Bir Fark Yaptı Ki, Resmen “Alayına Rest” Dedi!

Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği Kızılcık Şerbeti, Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım büyük bir beğeni topladı. Şu ana kadar 11 bölümü ekrana gelen dizinin heyecanla beklenen 12. yeni bölümü için nefesle tutuldu.

Her hafta Cuma günü Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan Kızılcık Şerbeti, ABC1 20+’da 6.21 izlenme oranı 13.94 izlenme payı ve AB’de 5.97 izlenme oranı ile 15.01 izlenme payı Aldı. Total’de ise 4.93 izlenme oranı 11.30 izlenme payı alarak reytingleri resmen altüst etti.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…