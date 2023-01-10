Yalı Çapkını Dizisinin Sonu Gelebilir! Kızılcık Şerbeti Dizisi Öyle Bir Fark Yaptı Ki, Resmen “Alayına Rest” Dedi!
Yeni sezonda ekrana gelmeye başlayan pek çok yapımda rekabet giderek artıyor. Özellikle son döneme damgasını vuran Yal Çapkını dizinin büyük başarısı dikkat çekmişti. Sezona damga vuran Yalı Çapkı dizisine karşı Show TV ekranlarında geçtiğimiz gün izleyici ile buluşan Kızılcık Şerbeti ise büyük bir ilgi gördü. Tüm yapımlara ekrana gelen ilk bölümüyle fark atan Kızılcık Şerbeti, oyuncu kadrosu ve senaryosuyla da ilgi çekiyor. İşte Detaylar...
Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği Kızılcık Şerbeti, Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım büyük bir beğeni topladı. Şu ana kadar 11 bölümü ekrana gelen dizinin heyecanla beklenen 12. yeni bölümü için nefesle tutuldu.
Her hafta Cuma günü Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan Kızılcık Şerbeti, ABC1 20+’da 6.21 izlenme oranı 13.94 izlenme payı ve AB’de 5.97 izlenme oranı ile 15.01 izlenme payı Aldı. Total’de ise 4.93 izlenme oranı 11.30 izlenme payı alarak reytingleri resmen altüst etti.
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10 Oca 2023 - 09:02 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.