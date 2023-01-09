- 09 Oca 2023 - 21:00

Ömer Dizisi Gerçek Hikayemi, Uyarlama Mı? Ömer nerede çekiliyor, Konusu Nedir? Ömer Dizisindeki Cami nerede, Hangi ilçede?

Star Tv’nin yeni yapımlarından olan Ömer Dizisinin yeni fragmanın yayınlanması, dizinin konusu, oyuncuları ve çekim mekanları büyük merak uyandırdı. Peki Ömer Dizisi Gerçek Hikayemi, Uyarlama Mı? Ömer nerede çekiliyor, Konusu Nedir? Ömer Dizisindeki Cami nerede, Hangi ilçede? İşte detaylar…

Star TV’nin büyük ses getiren Ömer dizisinin fragmanın yayınlanmasıyla konusu, oyuncu kadrosu ve dizinin çekim mekanları merak uyandırdı. Dizide müezzin Ömer’in kendisinden yaşça büyük Gamze’ye aşık olmasıyla devam edecek sancılı ve çalkantılı yaşantıları konu almaktadır. Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı dizinin yayın tarihide belli oldu.

Peki Ömer Dizisi Gerçek Hikayemi, Uyarlama Mı? Ömer nerede çekiliyor, Konusu Nedir? Ömer Dizisindeki Cami nerede, Hangi ilçede? İşte detaylar…

09 Oca 2023 - 21:00 - Yaşam

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Ömer Dizisi Gerçek Hikayemi, Uyarlama Mı? Ömer nerede çekiliyor, Konusu Nedir? Ömer Dizisindeki Cami nerede, Hangi ilçede? mask
Ömer Dizisi Gerçek Hikayemi, Uyarlama Mı? Ömer nerede çekiliyor, Konusu Nedir? Ömer Dizisindeki Cami nerede, Hangi ilçede?
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