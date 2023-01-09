Ömer Dizisi Gerçek Hikayemi, Uyarlama Mı? Ömer nerede çekiliyor, Konusu Nedir? Ömer Dizisindeki Cami nerede, Hangi ilçede?
Star Tv’nin yeni yapımlarından olan Ömer Dizisinin yeni fragmanın yayınlanması, dizinin konusu, oyuncuları ve çekim mekanları büyük merak uyandırdı. Peki Ömer Dizisi Gerçek Hikayemi, Uyarlama Mı? Ömer nerede çekiliyor, Konusu Nedir? Ömer Dizisindeki Cami nerede, Hangi ilçede? İşte detaylar…
Star TV’nin büyük ses getiren Ömer dizisinin fragmanın yayınlanmasıyla konusu, oyuncu kadrosu ve dizinin çekim mekanları merak uyandırdı. Dizide müezzin Ömer’in kendisinden yaşça büyük Gamze’ye aşık olmasıyla devam edecek sancılı ve çalkantılı yaşantıları konu almaktadır. Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı dizinin yayın tarihide belli oldu.
Peki Ömer Dizisi Gerçek Hikayemi, Uyarlama Mı? Ömer nerede çekiliyor, Konusu Nedir? Ömer Dizisindeki Cami nerede, Hangi ilçede? İşte detaylar…
09 Oca 2023 - 21:00 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.