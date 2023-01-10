“Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak Boşanıyor!” 8 Yıllık Evlilikleri, Çocukları Vardı Ama… Her Şey Bitti!
Ünlüler dünyasının en sevilen çiftlerinden Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftinin boşanacaklarına dair haberler magazin dünyasına bomba gibi düştü. Magazin gündeminde yer alan iddialara göre ayrılık haberleriyle gündeme gelen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’ın yıldır süren evliliklerinin neden sona ereceği konusu ise merak ediliyor. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftinin ayrılacaklarına dair iddiaların aslı ise sevenleri tarafından araştırılıyor. İşte Detaylar...
2014 yılında ekrana gelen Aşkın Kanunu adlı dizide başlayan arkadaşlıkları kısa süre içinde aşka dönüşen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında evlilik kararı almışlardı. Kaz Dağları’nda bir otelde evlenme kararı alan ikilinin düğünlerinde ise birçok ünlü isim katılım göstermişti. Evlilikleriyle her zaman örnek çift olarak gösterilen ikilinin magazin gündemine yer alan iddialara göre ayrılacakları haberleri ise sevenleri üzdü.
Evliliklerinden Okan Ali Şakrak adında bir de oğulları dünyaya gelen çiftin mutlu beraberlikleri çocuklarıyla birlikte devam ediyordu. Mutlu aile hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları ise herkesi üzdü.
10 Oca 2023 - 09:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.