“Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak Boşanıyor!” 8 Yıllık Evlilikleri, Çocukları Vardı Ama… Her Şey Bitti!

2014 yılında ekrana gelen Aşkın Kanunu adlı dizide başlayan arkadaşlıkları kısa süre içinde aşka dönüşen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında evlilik kararı almışlardı. Kaz Dağları’nda bir otelde evlenme kararı alan ikilinin düğünlerinde ise birçok ünlü isim katılım göstermişti. Evlilikleriyle her zaman örnek çift olarak gösterilen ikilinin magazin gündemine yer alan iddialara göre ayrılacakları haberleri ise sevenleri üzdü.

Evliliklerinden Okan Ali Şakrak adında bir de oğulları dünyaya gelen çiftin mutlu beraberlikleri çocuklarıyla birlikte devam ediyordu. Mutlu aile hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları ise herkesi üzdü.