Ölümden Dönmüş, Günlerce Yoğun Bakımda Kalmıştı! Sergen Deveci’nin Son Hali Ortaya Çıktı; Eliniz Ayağınız Titreyecek!

21 Kasım 2022’de Amasya’nın Merzifon ilçesinde Çorum’dan dönen Baş Belası tiyatro ekibi, tırla çarpışmaları sonucu ağır yaralanmıştı. Kaza sonucunda Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Serden Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise kaza sonucu ölümden döndüler.

Herkesin yüreğini ağzına getiren ve üzen trajik kazada Sergen Deveci’de ağır yaralanan isimler arasında yer alıyordu. Kazan sonra tedavi gördüğü Amasya’daki hastaneden ambulans uçakla İstanbul’a getirilen Sergen Deveci, burada ameliyat olmuştu. Kısa süre içinde toparlayan ve taburcu edilen Sergen Deveci’den yeni bir paylaşım daha geldi.

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