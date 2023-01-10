- 10 Oca 2023 - 09:03 G: 10 Oca 2023 - 09:07

Ölümden Dönmüş, Günlerce Yoğun Bakımda Kalmıştı! Sergen Deveci’nin Son Hali Ortaya Çıktı; Eliniz Ayağınız Titreyecek!

Geçtiğimiz Kasım ayında Baş Belası adlı bir tiyatro oyunun ardından oyuncu arkadaşlarıyla birlikte trajik bir kaza geçiren Sergen Deveci, kaza sonrasında ağır yaralanan isimler arasında yer alıyordu. Karadeniz turnesi kapsamında ölümden dönen Sergen Deveci, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımının ardından sevenlerini üzdü. Duygusal bir notla yürüteçli fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncunun bu paylaşımına birçok hayranı tarafından geçmiş olsun yorumları yapıldı. İşte Detaylar...

21 Kasım 2022’de Amasya’nın Merzifon ilçesinde Çorum’dan dönen Baş Belası tiyatro ekibi, tırla çarpışmaları sonucu ağır yaralanmıştı. Kaza sonucunda Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Serden Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise kaza sonucu ölümden döndüler.

Herkesin yüreğini ağzına getiren ve üzen trajik kazada Sergen Deveci’de ağır yaralanan isimler arasında yer alıyordu. Kazan sonra tedavi gördüğü Amasya’daki hastaneden ambulans uçakla İstanbul’a getirilen Sergen Deveci, burada ameliyat olmuştu. Kısa süre içinde toparlayan ve taburcu edilen Sergen Deveci’den yeni bir paylaşım daha geldi.

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10 Oca 2023 - 09:03 - Magazin

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