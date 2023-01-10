Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Eski Sevgilisiyle “Yok Artık” Dedirtti! Kendisinden Bile Ünlü Çıktı; Meğer O İsimle Yıllarca…

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren reyting rekorları kırmayı başaran Yalı Çapkını, oyuncu kadrosu ve sıra dışı senaryosuyla büyük bir beğeni topladı. Özellikle dizide Suna karakterine hayat veren Beril Pozam ise başarılı performansıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Oyunculuğunun yanı sıra sahne teknisyenliği, çevirmenlik ve tiyatro çalışmalarıyla da öne çıkan Beril Pozam, rol aldığı birçok yapımda adından söz ettirmeyi başarmıştır. Yalı Çapkını dizisi ile iyice ünlenen Beril Pozam’ın eski sevgilisinin kim olduğunu duyanlar ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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