Kısmetse Olur Cansel Hakkında Arkadaş İfşası! Twitter Bu Görselleri Konuşuyor; Kıyafetlerinin Sırrı Ortaya Çıktı…
Kısmetse Olur yarışmasında öne çıkan isimlerinden biri olan Cansel’in kıyafet sırrı ortaya çıktı! Görkemli ve marka kıyafetler giyerek herkesi şaşırtan Cansel’in aslında bağışla ayakta durduğu ortaya çıktı. En yakın arkadaşı ifşa edince hayranlarının ağzı açık kaldı. Peki, neler oluyor?
9 erkek ve 9 kadın yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Cansel ve Oğulcan arasında gerilim üst seviyelere kadar çıkmış ve ayrılma kararı vermişlerdi. Cansel Ayanoğlu, Oğulcan’ın parası olmadığını ifade ederek; bir daha bir araya gelmeyeceklerini ifade etmişti. Birbirinden pahalı kıyafetlerle seyirci karşısına haftalardır çıkan Cansel’in arkadaşı işin aslını ifşa etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.