- 09 Oca 2023 - 16:34

Kısmetse Olur Cansel Hakkında Arkadaş İfşası! Twitter Bu Görselleri Konuşuyor; Kıyafetlerinin Sırrı Ortaya Çıktı…

Kısmetse Olur yarışmasında öne çıkan isimlerinden biri olan Cansel’in kıyafet sırrı ortaya çıktı! Görkemli ve marka kıyafetler giyerek herkesi şaşırtan Cansel’in aslında bağışla ayakta durduğu ortaya çıktı. En yakın arkadaşı ifşa edince hayranlarının ağzı açık kaldı. Peki, neler oluyor?

9 erkek ve 9 kadın yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Cansel ve Oğulcan arasında gerilim üst seviyelere kadar çıkmış ve ayrılma kararı vermişlerdi. Cansel Ayanoğlu, Oğulcan’ın parası olmadığını ifade ederek; bir daha bir araya gelmeyeceklerini ifade etmişti. Birbirinden pahalı kıyafetlerle seyirci karşısına haftalardır çıkan Cansel’in arkadaşı işin aslını ifşa etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Oca 2023 - 16:34 Ankara- Yaşam

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