Kısmetse Olur Cansel Hakkında Arkadaş İfşası! Twitter Bu Görselleri Konuşuyor; Kıyafetlerinin Sırrı Ortaya Çıktı…

9 erkek ve 9 kadın yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Cansel ve Oğulcan arasında gerilim üst seviyelere kadar çıkmış ve ayrılma kararı vermişlerdi. Cansel Ayanoğlu, Oğulcan’ın parası olmadığını ifade ederek; bir daha bir araya gelmeyeceklerini ifade etmişti. Birbirinden pahalı kıyafetlerle seyirci karşısına haftalardır çıkan Cansel’in arkadaşı işin aslını ifşa etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!