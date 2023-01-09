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09 Oca 2023 - 16:54

Yalı Çapkını 17. Bölüm İfşa Edildi! Karı Koca Birbirlerine Girecek… Ferit – Seyran Aşkı Bitiyor mu?

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinin 17. bölümü resmen ifşa edildi. Karı kocanın yani Ferit ve Seyran’ın birbirlerine girecekleri ortaya çıktı. Bunun üzerine Yalı Çapkını dizisinin izleyicisi “Büyük aşk bitiyor mu?” sorusunun yanıtını aramaya başladı! Peki, neler oluyor?