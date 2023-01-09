- 09 Oca 2023 - 16:54 G: 09 Oca 2023 - 17:23

Yalı Çapkını 17. Bölüm İfşa Edildi! Karı Koca Birbirlerine Girecek… Ferit – Seyran Aşkı Bitiyor mu?

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinin 17. bölümü resmen ifşa edildi. Karı kocanın yani Ferit ve Seyran’ın birbirlerine girecekleri ortaya çıktı. Bunun üzerine Yalı Çapkını dizisinin izleyicisi “Büyük aşk bitiyor mu?” sorusunun yanıtını aramaya başladı! Peki, neler oluyor?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserlerinden biri olan Yalı Çapkını, seyircilerin dikkatini üzerine çekiyordu. Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Çöp Adam gibi dizileri ekranlara getiren OGM Pictures’in elinin değdiği Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’i bir araya getiren Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü yani 17. bölümü ifşa edildi. Peki, neler olacak?

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09 Oca 2023 - 16:54 Ankara- Yaşam

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Yalı Çapkını 17. Bölüm İfşa Edildi! Karı Koca Birbirlerine Girecek… Ferit – Seyran Aşkı Bitiyor mu? mask
Yalı Çapkını 17. Bölüm İfşa Edildi! Karı Koca Birbirlerine Girecek… Ferit – Seyran Aşkı Bitiyor mu?
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