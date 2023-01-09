Yapı Kredi’den 3 Ay Ödemesiz Nakit Yardımı! İhtiyacı Olanlar Hemen Başvuru Yapabiliyor; Faiz Oranı Şaşırttı!
Nakit ihtiyacı olan müşterilerine Yapı Kredi’den müjde geldi. Banka, hem düşük faiz oranı hem de 3 ay erteleme imkanı sundu. Bununla birlikte Yapı Kredi müşterilerine özel sağlanan imkan, araştırmalara vesile oldu. Peki, Yapı Kredi bankası nasıl bir kampanya başlattı?
Türkiye’nin en çok tercih edilen bankalardan bir tanesi olan Yapı Kredi, dönem dönem yapmış olduğu kredi kampanyalarıyla müşterilerinin dikkatini üzerine çekiyor. Kısa bir süre önce nakde sıkışan vatandaşlar için bir kampanya başlatan Yapı Kredi, istenen belge ve evrakların karşılanmasıyla 20 bin liraya kadar kredi imkanı verebileceğini duyurdu. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.