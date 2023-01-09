- 09 Oca 2023 - 17:27

Yapı Kredi’den 3 Ay Ödemesiz Nakit Yardımı! İhtiyacı Olanlar Hemen Başvuru Yapabiliyor; Faiz Oranı Şaşırttı!

Nakit ihtiyacı olan müşterilerine Yapı Kredi’den müjde geldi. Banka, hem düşük faiz oranı hem de 3 ay erteleme imkanı sundu. Bununla birlikte Yapı Kredi müşterilerine özel sağlanan imkan, araştırmalara vesile oldu. Peki, Yapı Kredi bankası nasıl bir kampanya başlattı?

Türkiye’nin en çok tercih edilen bankalardan bir tanesi olan Yapı Kredi, dönem dönem yapmış olduğu kredi kampanyalarıyla müşterilerinin dikkatini üzerine çekiyor. Kısa bir süre önce nakde sıkışan vatandaşlar için bir kampanya başlatan Yapı Kredi, istenen belge ve evrakların karşılanmasıyla 20 bin liraya kadar kredi imkanı verebileceğini duyurdu. İşte merak edilenler…

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09 Oca 2023 - 17:27 Ankara- Yaşam

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Yapı Kredi’den 3 Ay Ödemesiz Nakit Yardımı! İhtiyacı Olanlar Hemen Başvuru Yapabiliyor; Faiz Oranı Şaşırttı! mask
Yapı Kredi’den 3 Ay Ödemesiz Nakit Yardımı! İhtiyacı Olanlar Hemen Başvuru Yapabiliyor; Faiz Oranı Şaşırttı!
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