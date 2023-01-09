Yapı Kredi’den 3 Ay Ödemesiz Nakit Yardımı! İhtiyacı Olanlar Hemen Başvuru Yapabiliyor; Faiz Oranı Şaşırttı!

Türkiye’nin en çok tercih edilen bankalardan bir tanesi olan Yapı Kredi, dönem dönem yapmış olduğu kredi kampanyalarıyla müşterilerinin dikkatini üzerine çekiyor. Kısa bir süre önce nakde sıkışan vatandaşlar için bir kampanya başlatan Yapı Kredi, istenen belge ve evrakların karşılanmasıyla 20 bin liraya kadar kredi imkanı verebileceğini duyurdu. İşte merak edilenler…

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