Nesrin Cavadzade Deri Elbisesiyle Büyüledi! Dekoltesiyle Şıklığını Konuşturdu! “Kim Der 40 Yaşında Diye!”

Yasak Elma, Üç Kuruş, Bizim Hikaye gibi çok konuşulan yapımlarda boy gösteren güzeller güzeli oyuncu Nesrin Cavadzade, yakın zamanda yeniden ekranlara dönecekti. Artık başrol olarak bulunmak istemediğini ifade eden Nesrin Cavadzade, dizilerde yan rol olarak bulunmayı tercih ediyordu. Hayatına ve kendisine zaman ayırmak adına böyle bir tercihte bulunduğu bilinen Nesrin Cavadzade’nin deri elbiseli kareleri başları döndürdü. Peki, güzel oyuncu nasıl bir paylaşımda bulundu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!