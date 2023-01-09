Nesrin Cavadzade Deri Elbisesiyle Büyüledi! Dekoltesiyle Şıklığını Konuşturdu! “Kim Der 40 Yaşında Diye!”
Ekranların aranan yüzü Nesrin Cavadzade, deri elbisesiyle resmen büyüledi. Dekoltesiyle şıklığını konuşturan güzel oyuncunun bu karelerini görenler ise “Kim der 40 yaşında diye!” yorumlarında bulundu. Azeri güzel Nesrin Cavadzade’nin cesur pozları gündemi salladı geçti. İşte merak edilenler…
Yasak Elma, Üç Kuruş, Bizim Hikaye gibi çok konuşulan yapımlarda boy gösteren güzeller güzeli oyuncu Nesrin Cavadzade, yakın zamanda yeniden ekranlara dönecekti. Artık başrol olarak bulunmak istemediğini ifade eden Nesrin Cavadzade, dizilerde yan rol olarak bulunmayı tercih ediyordu. Hayatına ve kendisine zaman ayırmak adına böyle bir tercihte bulunduğu bilinen Nesrin Cavadzade’nin deri elbiseli kareleri başları döndürdü. Peki, güzel oyuncu nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.