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09 Oca 2023 - 18:11

Kısmetse Olur’dan Elenen Tuğçe Geri Geliyor! Elendiğine Sevinenlerin Sevinci Kursağında Kalacak! Tarihler Belli Oldu…

Youtube ekranlarının yeni fırtınası Kısmetse Olur hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Yarışmadan geçtiğimiz hafta elenen Tuğçe’nin yeniden yarışmaya girecek olması, elenmesine sevinenlerin sevincini kursaklarda bıraktı. Tüm bunların yanı sıra Tuğçe’nin ekranlara döneceği tarih resmen belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…