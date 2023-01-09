- 09 Oca 2023 - 18:11 G: 09 Oca 2023 - 18:19

Kısmetse Olur’dan Elenen Tuğçe Geri Geliyor! Elendiğine Sevinenlerin Sevinci Kursağında Kalacak! Tarihler Belli Oldu…

Youtube ekranlarının yeni fırtınası Kısmetse Olur hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Yarışmadan geçtiğimiz hafta elenen Tuğçe’nin yeniden yarışmaya girecek olması, elenmesine sevinenlerin sevincini kursaklarda bıraktı. Tüm bunların yanı sıra Tuğçe’nin ekranlara döneceği tarih resmen belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kanal D ekranlarında yayınladığı döneme damgasını vuran yapımlardan bir tanesi olan Kısmetse Olur yarışması, tam tamına 5 yıl sonra Youtube ekranlarında yayınlanmaya başlamıştı. Yeni bölümleri iple çekilen Kısmetse Olur’dan geçtiğimiz haftalarda elenen Tuğçe Aleyna’nın yeniden yarışmaya geleceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Oca 2023 - 18:11 Ankara- Yaşam

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Kısmetse Olur’dan Elenen Tuğçe Geri Geliyor! Elendiğine Sevinenlerin Sevinci Kursağında Kalacak! Tarihler Belli Oldu… mask
Kısmetse Olur’dan Elenen Tuğçe Geri Geliyor! Elendiğine Sevinenlerin Sevinci Kursağında Kalacak! Tarihler Belli Oldu…
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