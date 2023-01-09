Survivor 2023 Murat Ceylan’a Şoku Yaşattı! Tüm İş Yükü Onda Ama Alacağı Para… “Cimri Acun!”
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023 başlamadan Murat Ceylan, şoku yaşadı! Tüm iş yükünü Murat Ceylan’ın üzerine bırakan Acun Ilıcalı’nın Ceylan’a verdiği maaş ortaya çıktı. Bunun üzerine birçok kişi ise kendisini tutamayarak; “Cimri Acun” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un 2022 sezonu oldukça olaylı bitmişti. Finale kalan Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı arasından kupayı kaldıran isim Nisa Bölükbaşı olunca; performansının yeterli olmadığı için hak etmediğine dair yorumlar yapılmıştı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Survivor 2023 yarışmasını oluştururken; performansın değil aklın ön planda olacağı bir yarışma formatı hazırlamaya başlamıştı. Yeni sezona gümbür gümbür gelmeye başlayacak olan Survivor 2023’ün sunucu Murat Ceylan’ın kazanacağı para ise ifşa edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.