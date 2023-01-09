Survivor 2023 Murat Ceylan’a Şoku Yaşattı! Tüm İş Yükü Onda Ama Alacağı Para… “Cimri Acun!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un 2022 sezonu oldukça olaylı bitmişti. Finale kalan Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı arasından kupayı kaldıran isim Nisa Bölükbaşı olunca; performansının yeterli olmadığı için hak etmediğine dair yorumlar yapılmıştı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Survivor 2023 yarışmasını oluştururken; performansın değil aklın ön planda olacağı bir yarışma formatı hazırlamaya başlamıştı. Yeni sezona gümbür gümbür gelmeye başlayacak olan Survivor 2023’ün sunucu Murat Ceylan’ın kazanacağı para ise ifşa edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!