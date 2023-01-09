Kısmetse Olur Elif’in Geçmişi Şaşırttı! O Karelerini Görenler “Sen de mi?” Dedi! Cansel ve Yaren’den Sonra…
Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’a bu hafta katılan Elif’in geçmişi hepinizi şaşırtacak! O kareleri görenler “Sen de mi?” demeden yapamadı. Cansel ve Yaren gibi isimlerden sonra yeni yarışmacı Elif’in foyası ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
12 Aralık 2022 tarihinde, ekranlardaki serüvenine katılan Kısmetse Olur yarışmasında yok yok! Entrikaların, kaosların ve huzursuzluğun baş gösterdiği Kısmetse Olur yarışmasında aşklar ve tutkularda ön plana çıkıyordu. Hayatının aşkını bulmak ve evlenmek amacıyla Kısmetse Olur yarışmasına katılan yarışmacılar, sosyal medyada yankı uyandırıyorlardı. Elif’in o karelerini görenler ise “Sen de mi be!” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.