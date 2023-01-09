- 09 Oca 2023 - 20:11

Kısmetse Olur Elif’in Geçmişi Şaşırttı! O Karelerini Görenler “Sen de mi?” Dedi! Cansel ve Yaren’den Sonra…

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’a bu hafta katılan Elif’in geçmişi hepinizi şaşırtacak! O kareleri görenler “Sen de mi?” demeden yapamadı. Cansel ve Yaren gibi isimlerden sonra yeni yarışmacı Elif’in foyası ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

12 Aralık 2022 tarihinde, ekranlardaki serüvenine katılan Kısmetse Olur yarışmasında yok yok! Entrikaların, kaosların ve huzursuzluğun baş gösterdiği Kısmetse Olur yarışmasında aşklar ve tutkularda ön plana çıkıyordu. Hayatının aşkını bulmak ve evlenmek amacıyla Kısmetse Olur yarışmasına katılan yarışmacılar, sosyal medyada yankı uyandırıyorlardı. Elif’in o karelerini görenler ise “Sen de mi be!” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Oca 2023 - 20:11 Ankara- Yaşam

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Kısmetse Olur Elif’in Geçmişi Şaşırttı! O Karelerini Görenler “Sen de mi?” Dedi! Cansel ve Yaren’den Sonra… mask
Kısmetse Olur Elif’in Geçmişi Şaşırttı! O Karelerini Görenler “Sen de mi?” Dedi! Cansel ve Yaren’den Sonra…
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