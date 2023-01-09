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09 Oca 2023 - 20:11

Kısmetse Olur Elif’in Geçmişi Şaşırttı! O Karelerini Görenler “Sen de mi?” Dedi! Cansel ve Yaren’den Sonra…

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’a bu hafta katılan Elif’in geçmişi hepinizi şaşırtacak! O kareleri görenler “Sen de mi?” demeden yapamadı. Cansel ve Yaren gibi isimlerden sonra yeni yarışmacı Elif’in foyası ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…