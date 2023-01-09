Pelin Akil Rızkını Bir Kazağa Yatırdı! Milyonlar O Para İçin Saatlerce Çalışıyor! “Yazık Kafana!”
ATV Ekranlarının incisi Ben Bu Cihana Sığmazam’da Firuze karakterine hayat veren Pelin Akil, rızkını resmen bir kazağa yatırdı! Milyonlar o para için saatlerce çalışarak ter döküyor bu onun umurunda bile olmadı. Bunun üzerine birçok kişi ise “Yazık kafana” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Arka Sıradakiler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Çember gibi birçok yapımda yer alan Pelin Akil, oyunculuk alanındaki başarısını milyonlarca kişiye gösteriyordu. Her bir dizisinde daha başarılı olan güzel oyuncunun; hayranları ise çabasından dolayı güzel ismi takdir ediyordu. Kısa bir süre önce sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Pelin Akil’in üzerine giymiş olduğu kazağın fiyatını duyanlar ise şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.