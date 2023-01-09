Emekli Aylığınız Düşükse Dikkat! Tek Bir Dilekçeyle Maaşınızı Katlayacaksınız! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…
Emekli maaşınızı düşük alıyorsanız ya da düşük aldığınızı düşünüyorsanız dikkat! Tek bir dilekçeyle maaşınızı resmen ikiye hatta üçe katlayacaksınız! Uzman isimlerden gelen açıklamalar, emekli maaşı alan herkesin dikkatini üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar...
EYT düzenlenmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş, emekli sınıfına alınacaktı. 2022 yılı içerisinde dilekçe veren kişiler, emsalleriyle aynı prim gününe sahip olsa bile daha düşük tutarla emekli maaşını alacak. EYT’yle emekli olacak kişilerin gündeminde ise ne kadar maaş alacakları var. Peki, dilekçeyle nasıl maaş ikiye katlanır?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.