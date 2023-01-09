- 09 Oca 2023 - 20:54 G: 09 Oca 2023 - 21:16

Emekli Aylığınız Düşükse Dikkat! Tek Bir Dilekçeyle Maaşınızı Katlayacaksınız! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…

Emekli maaşınızı düşük alıyorsanız ya da düşük aldığınızı düşünüyorsanız dikkat! Tek bir dilekçeyle maaşınızı resmen ikiye hatta üçe katlayacaksınız! Uzman isimlerden gelen açıklamalar, emekli maaşı alan herkesin dikkatini üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar...

EYT düzenlenmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş, emekli sınıfına alınacaktı. 2022 yılı içerisinde dilekçe veren kişiler, emsalleriyle aynı prim gününe sahip olsa bile daha düşük tutarla emekli maaşını alacak. EYT’yle emekli olacak kişilerin gündeminde ise ne kadar maaş alacakları var. Peki, dilekçeyle nasıl maaş ikiye katlanır?

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09 Oca 2023 - 20:54 Ankara- Yaşam

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