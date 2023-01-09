Emekli Aylığınız Düşükse Dikkat! Tek Bir Dilekçeyle Maaşınızı Katlayacaksınız! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…

EYT düzenlenmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş, emekli sınıfına alınacaktı. 2022 yılı içerisinde dilekçe veren kişiler, emsalleriyle aynı prim gününe sahip olsa bile daha düşük tutarla emekli maaşını alacak. EYT’yle emekli olacak kişilerin gündeminde ise ne kadar maaş alacakları var. Peki, dilekçeyle nasıl maaş ikiye katlanır?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!