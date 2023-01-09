- 09 Oca 2023 - 21:12 G: 09 Oca 2023 - 21:46

Yalı Çapkını Defne’nin Hikayesine Şok Olacaksınız… Öylesine Bir Kadın Değil! Korhan Ailesi Yanıp Tutuşacak!

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Yalı Çapkını dizisine bu sezon katılmış olan Defne’nin hikayesine şok olacaksınız! Öylesine bir kadın değil… Korhan ailesini yakıp yıkacak belgeleri elinde taşıyan Defne, aklınızı başınızdan alacak. İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerçek bir hikayeden uyarlandığı bilinen Yalı Çapkını dizisi, Cuma akşamlarına damgasını vuran yapımlar arasında yerini alıyordu. Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan Yalı Çapkını, daha ilk bölümüyle akılları yerinden çıkarmıştı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisine yeni katılan Defne karakterinin derinliklerinde yatan hikaye tüylerinizi diken diken edecek! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

09 Oca 2023 - 21:12 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ömer Dizisi Hangi Kanalda ve Hangi Günler Yayınlıyor? Ömer Dizisinin Konusu ve Oyuncuları Kimler? mask
Ömer Dizisi Hangi Kanalda ve Hangi Günler Yayınlıyor? Ömer Dizisinin Konusu ve Oyuncuları Kimler?
Güzel Günler 9. Bölüm Full İzle! 8 Ocak 2023 Güzel Günler Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Güzel Günler 10. Bölüm Fragmanı İzle! mask
Güzel Günler 9. Bölüm Full İzle! 8 Ocak 2023 Güzel Günler Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Güzel Günler 10. Bölüm Fragmanı İzle!
Teşkilat Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 8 Ocak 2023 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Teşkilat Dizisi 61. Bölüm Fragman Yayınlandı Mı? mask
Teşkilat Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 8 Ocak 2023 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Teşkilat Dizisi 61. Bölüm Fragman Yayınlandı Mı?
Yalı Çapkını 17. Bölüm İfşa Edildi! Karı Koca Birbirlerine Girecek… Ferit – Seyran Aşkı Bitiyor mu? mask
Yalı Çapkını 17. Bölüm İfşa Edildi! Karı Koca Birbirlerine Girecek… Ferit – Seyran Aşkı Bitiyor mu?
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Eski Sevgilisiyle “Yok Artık” Dedirtti! Kendisinden Bile Ünlü Çıktı; Meğer O İsimle Yıllarca… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Eski Sevgilisiyle “Yok Artık” Dedirtti! Kendisinden Bile Ünlü Çıktı; Meğer O İsimle Yıllarca…
Yalı Çapkını Dizisinin Sonu Gelebilir! Kızılcık Şerbeti Dizisi Öyle Bir Fark Yaptı Ki, Resmen “Alayına Rest” Dedi! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Sonu Gelebilir! Kızılcık Şerbeti Dizisi Öyle Bir Fark Yaptı Ki, Resmen “Alayına Rest” Dedi!
Gönül Dağı Dizisinde Kıyametler Koptu! Dilek’ten Sonra Şimdide O İsmin Tabutu Kalktı! Taner’in Kalbinde Bıçaklar… mask
Gönül Dağı Dizisinde Kıyametler Koptu! Dilek’ten Sonra Şimdide O İsmin Tabutu Kalktı! Taner’in Kalbinde Bıçaklar…
Survivor 2023 Chaby Han Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Chaby Han Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Mesleği Nedir? İşte Instagram Hesabı… mask
Survivor 2023 Chaby Han Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Chaby Han Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Mesleği Nedir? İşte Instagram Hesabı…
Yalı Çapkını Dizisinde Abidin ve Suna Sessiz Sedasız Evleniyor! Kazım Ağa Kalpten Gidecek; Tutar Dalı Kalmayacak! Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını Dizisinde Abidin ve Suna Sessiz Sedasız Evleniyor! Kazım Ağa Kalpten Gidecek; Tutar Dalı Kalmayacak! Neler Oluyor?
Kızılcık Şerbeti Ömer’in Karısı Ortaya Çıktı! Dizinin Leman’ı Sevim Erdoğan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Sevim Erdoğan Evli mi, Bekar mı? mask
Kızılcık Şerbeti Ömer’in Karısı Ortaya Çıktı! Dizinin Leman’ı Sevim Erdoğan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Sevim Erdoğan Evli mi, Bekar mı?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Pelin Akil Rızkını Bir Kazağa Yatırdı! Milyonlar O Para İçin Saatlerce Çalışıyor! “Yazık Kafana!” mask
Pelin Akil Rızkını Bir Kazağa Yatırdı! Milyonlar O Para İçin Saatlerce Çalışıyor! “Yazık Kafana!”
Survivor 2023 Murat Ceylan’a Şoku Yaşattı! Tüm İş Yükü Onda Ama Alacağı Para… “Cimri Acun!” mask
Survivor 2023 Murat Ceylan’a Şoku Yaşattı! Tüm İş Yükü Onda Ama Alacağı Para… “Cimri Acun!”
Kısmetse Olur Elif’in Geçmişi Şaşırttı! O Karelerini Görenler “Sen de mi?” Dedi! Cansel ve Yaren’den Sonra… mask
Kısmetse Olur Elif’in Geçmişi Şaşırttı! O Karelerini Görenler “Sen de mi?” Dedi! Cansel ve Yaren’den Sonra…
Esra Erol’da Kafa Patlatan Olay! Herkesi Kandırdı Yetmedi, Kocasını Terk Edip Kendinden Yaşça Büyük Kadınla… mask
Esra Erol’da Kafa Patlatan Olay! Herkesi Kandırdı Yetmedi, Kocasını Terk Edip Kendinden Yaşça Büyük Kadınla…
Seda Sayan Kocası İsteyince 32 Beden Oldu! “Lömbür Lömbür Hallerinden Eser Yok!” Cesur Kıyafetiyle Büyüledi… mask
Seda Sayan Kocası İsteyince 32 Beden Oldu! “Lömbür Lömbür Hallerinden Eser Yok!” Cesur Kıyafetiyle Büyüledi…
Yalı Çapkını 17. Bölüm İfşa Edildi! Karı Koca Birbirlerine Girecek… Ferit – Seyran Aşkı Bitiyor mu? mask
Yalı Çapkını 17. Bölüm İfşa Edildi! Karı Koca Birbirlerine Girecek… Ferit – Seyran Aşkı Bitiyor mu?
Nesrin Cavadzade Deri Elbisesiyle Büyüledi! Dekoltesiyle Şıklığını Konuşturdu! “Kim Der 40 Yaşında Diye!” mask
Nesrin Cavadzade Deri Elbisesiyle Büyüledi! Dekoltesiyle Şıklığını Konuşturdu! “Kim Der 40 Yaşında Diye!”
Kısmetse Olur’dan Elenen Tuğçe Geri Geliyor! Elendiğine Sevinenlerin Sevinci Kursağında Kalacak! Tarihler Belli Oldu… mask
Kısmetse Olur’dan Elenen Tuğçe Geri Geliyor! Elendiğine Sevinenlerin Sevinci Kursağında Kalacak! Tarihler Belli Oldu…
Ölümden Dönmüş, Günlerce Yoğun Bakımda Kalmıştı! Sergen Deveci’nin Son Hali Ortaya Çıktı; Eliniz Ayağınız Titreyecek! mask
Ölümden Dönmüş, Günlerce Yoğun Bakımda Kalmıştı! Sergen Deveci’nin Son Hali Ortaya Çıktı; Eliniz Ayağınız Titreyecek!
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Eski Sevgilisiyle “Yok Artık” Dedirtti! Kendisinden Bile Ünlü Çıktı; Meğer O İsimle Yıllarca… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Eski Sevgilisiyle “Yok Artık” Dedirtti! Kendisinden Bile Ünlü Çıktı; Meğer O İsimle Yıllarca…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bennu Gerede’den Radikal Cinsellik İtirafı! “ Cinsellikte Utancınızı veya blokajlarınızı serbest bırakın"... Bennu Gerede Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Bennu Gerede’den Radikal Cinsellik İtirafı! “ Cinsellikte Utancınızı veya blokajlarınızı serbest bırakın"... Bennu Gerede Kimdir, Kaç Yaşında?
Ömer Dizisi Hangi Kanalda ve Hangi Günler Yayınlıyor? Ömer Dizisinin Konusu ve Oyuncuları Kimler? mask
Ömer Dizisi Hangi Kanalda ve Hangi Günler Yayınlıyor? Ömer Dizisinin Konusu ve Oyuncuları Kimler?
Ömer Dizisi Gerçek Hikayemi, Uyarlama Mı? Ömer nerede çekiliyor, Konusu Nedir? Ömer Dizisindeki Cami nerede, Hangi ilçede? mask
Ömer Dizisi Gerçek Hikayemi, Uyarlama Mı? Ömer nerede çekiliyor, Konusu Nedir? Ömer Dizisindeki Cami nerede, Hangi ilçede?
Emekli Aylığınız Düşükse Dikkat! Tek Bir Dilekçeyle Maaşınızı Katlayacaksınız! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… mask
Emekli Aylığınız Düşükse Dikkat! Tek Bir Dilekçeyle Maaşınızı Katlayacaksınız! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…
Pelin Akil Rızkını Bir Kazağa Yatırdı! Milyonlar O Para İçin Saatlerce Çalışıyor! “Yazık Kafana!” mask
Pelin Akil Rızkını Bir Kazağa Yatırdı! Milyonlar O Para İçin Saatlerce Çalışıyor! “Yazık Kafana!”
Kısmetse Olur Elif’in Geçmişi Şaşırttı! O Karelerini Görenler “Sen de mi?” Dedi! Cansel ve Yaren’den Sonra… mask
Kısmetse Olur Elif’in Geçmişi Şaşırttı! O Karelerini Görenler “Sen de mi?” Dedi! Cansel ve Yaren’den Sonra…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL