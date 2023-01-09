Yalı Çapkını Defne’nin Hikayesine Şok Olacaksınız… Öylesine Bir Kadın Değil! Korhan Ailesi Yanıp Tutuşacak!
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Yalı Çapkını dizisine bu sezon katılmış olan Defne’nin hikayesine şok olacaksınız! Öylesine bir kadın değil… Korhan ailesini yakıp yıkacak belgeleri elinde taşıyan Defne, aklınızı başınızdan alacak. İşte merak edilen tüm detaylar…
Gerçek bir hikayeden uyarlandığı bilinen Yalı Çapkını dizisi, Cuma akşamlarına damgasını vuran yapımlar arasında yerini alıyordu. Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan Yalı Çapkını, daha ilk bölümüyle akılları yerinden çıkarmıştı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisine yeni katılan Defne karakterinin derinliklerinde yatan hikaye tüylerinizi diken diken edecek! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.