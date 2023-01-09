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09 Oca 2023 - 21:12

Yalı Çapkını Defne’nin Hikayesine Şok Olacaksınız… Öylesine Bir Kadın Değil! Korhan Ailesi Yanıp Tutuşacak!

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Yalı Çapkını dizisine bu sezon katılmış olan Defne’nin hikayesine şok olacaksınız! Öylesine bir kadın değil… Korhan ailesini yakıp yıkacak belgeleri elinde taşıyan Defne, aklınızı başınızdan alacak. İşte merak edilen tüm detaylar…