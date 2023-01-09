Ankara'da Toplu Taşımaya ZAM! 10 Ocak Ankara EGO otobüs, metro, Özel Toplu Taşıma Ücretleri Kaç Lira Oldu?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan yeni karara göre, 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tam biletin 9,5, öğrenci biletinin 4,75, öğrenci abonmanının ise aylık sınırsız 140 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğü'nün 2022'nin Kasım ayı toplam giderinin 382 milyon lira, bilet gelirinin ise 120 milyon lira olduğu aktarılan açıklamada, aylık zararın 262 milyon lira olduğu vurgulandı.

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