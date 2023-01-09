- 09 Oca 2023 - 22:39 G: 09 Oca 2023 - 22:54

Ankara’da Ucuzlayan Hamsinin Fiyatı Tekrar Yükseldi! 40 TL’ye Kadar Düşmüştü… 1 kg Hamsi Ne Kadar?

Ankara’da önceki günler tezgahlar da 40 liraya kadar satılan hamsi fiyatı tekrardan yükseldi! Son günlerde kış ayının gelmesine rağmen kar yağmaması, Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının beklenenden yüksek olması avlanan hamsi miktarında düşmesi ve fiyatların artmasına neden oldu. Ankara’da Hamsi fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Hamsi, çeşitli B vitamini ve minerallere sahiptir ve yüksek oranda omega-3 yağ asitleri içerir. Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını iyileştirme, trigliserid seviyelerini düşürme ve beyin fonksiyonunu geliştirme gibi faydalar sağlaması ve küçük miktarlarda demir, çinko, bakır ve selenyum gibi minerallere de sahip olması nedeniyle ülkemizde kış ayında en çok tercih edilen yiyeceklerin başında geliyor.

Peki  Ankara’da Hamsi fiyatları ne kadar oldu? 1 kg hamsi ne kadar? Yeni güncel hamsi fiyatı dudak uçuklattı... İşte detaylar…

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09 Oca 2023 - 22:39 - Yaşam

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Ankara’da Ucuzlayan Hamsinin Fiyatı Tekrar Yükseldi! 40 TL’ye Kadar Düşmüştü… 1 kg Hamsi Ne Kadar? mask
Ankara’da Ucuzlayan Hamsinin Fiyatı Tekrar Yükseldi! 40 TL’ye Kadar Düşmüştü… 1 kg Hamsi Ne Kadar?
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