Ankara’da Ucuzlayan Hamsinin Fiyatı Tekrar Yükseldi! 40 TL’ye Kadar Düşmüştü… 1 kg Hamsi Ne Kadar?

Hamsi, çeşitli B vitamini ve minerallere sahiptir ve yüksek oranda omega-3 yağ asitleri içerir. Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını iyileştirme, trigliserid seviyelerini düşürme ve beyin fonksiyonunu geliştirme gibi faydalar sağlaması ve küçük miktarlarda demir, çinko, bakır ve selenyum gibi minerallere de sahip olması nedeniyle ülkemizde kış ayında en çok tercih edilen yiyeceklerin başında geliyor.

Peki Ankara’da Hamsi fiyatları ne kadar oldu? 1 kg hamsi ne kadar? Yeni güncel hamsi fiyatı dudak uçuklattı... İşte detaylar…

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