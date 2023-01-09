Ankara’da Ucuzlayan Hamsinin Fiyatı Tekrar Yükseldi! 40 TL’ye Kadar Düşmüştü… 1 kg Hamsi Ne Kadar?
Ankara’da önceki günler tezgahlar da 40 liraya kadar satılan hamsi fiyatı tekrardan yükseldi! Son günlerde kış ayının gelmesine rağmen kar yağmaması, Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının beklenenden yüksek olması avlanan hamsi miktarında düşmesi ve fiyatların artmasına neden oldu. Ankara’da Hamsi fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…
Hamsi, çeşitli B vitamini ve minerallere sahiptir ve yüksek oranda omega-3 yağ asitleri içerir. Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını iyileştirme, trigliserid seviyelerini düşürme ve beyin fonksiyonunu geliştirme gibi faydalar sağlaması ve küçük miktarlarda demir, çinko, bakır ve selenyum gibi minerallere de sahip olması nedeniyle ülkemizde kış ayında en çok tercih edilen yiyeceklerin başında geliyor.
Peki Ankara’da Hamsi fiyatları ne kadar oldu? 1 kg hamsi ne kadar? Yeni güncel hamsi fiyatı dudak uçuklattı... İşte detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
09 Oca 2023 - 22:39 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.