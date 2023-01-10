Kuruluş Osman Dizisi Bala Hatun Gerçekte Kim? Bala Hatun tarihte nasıl öldü ve ölüm sebebi nedir?

Rabia Bala Hâtun, Osmanlı tarihinde tarihi bir figürdür ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin eşi olarak bilinir. Aynı zamanda Şeyh Edebali'nin kızı ve vezir Alâeddin Bey'in annesidir.

Rabia Bala Hâtun hakkında pek bir şey bilinmemekle birlikte Osman Gazi'ye olan bağlılığı ve vezir annesi olması nedeniyle Osmanlı tarihinde önemli bir figür olarak kabul edilmektedir. Peki Kuruluş Osman Dizisi Bala Hatun kimdir? Bala Hatun tarihte nasıl öldü ve ölüm sebebi nedir? İşte detaylar...

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