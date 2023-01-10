Kuruluş Osman Dizisi Bala Hatun Gerçekte Kim? Bala Hatun tarihte nasıl öldü ve ölüm sebebi nedir?
Rabia Bala Hatun Osman Gazi ile olan evlilik bağı ve bir vezir annesi rolü nedeniyle Osmanlı tarihinde önemli bir figür olmuştur. Peki Kuruluş Osman Dizisi Bala Hatun kimdir? Bala Hatun tarihte nasıl öldü ve ölüm sebebi nedir? İşte detaylar...
Rabia Bala Hâtun, Osmanlı tarihinde tarihi bir figürdür ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin eşi olarak bilinir. Aynı zamanda Şeyh Edebali'nin kızı ve vezir Alâeddin Bey'in annesidir.
Rabia Bala Hâtun hakkında pek bir şey bilinmemekle birlikte Osman Gazi'ye olan bağlılığı ve vezir annesi olması nedeniyle Osmanlı tarihinde önemli bir figür olarak kabul edilmektedir. Peki Kuruluş Osman Dizisi Bala Hatun kimdir? Bala Hatun tarihte nasıl öldü ve ölüm sebebi nedir? İşte detaylar...
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10 Oca 2023 - 00:12 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.