- 10 Oca 2023 - 10:41

MasterChef'te son finalist belli Oldu! Finalist Ayaz mı, Metin mi? Masterchef Metin Yavuz Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir?

MasterChef Finalisti belli oldu! MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonunun finaline saatler kaldı. İlk finalist koltuğuna oturan isim Kıvanç olmuştu. Peki MasterChef'te son finalist kim oldu: Ayaz mı, Metin mi? Masterchef Metin Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir?

MasterChef 2022'de ilk finalist olarak balkona çıkan Kıvanç önceki gün belli olmuştu. İkinci finalisti belirlemek için Yarı final aşamasında sona kalan iki yarışmacı Metin ve Ayaz kıyasıya mücadele ederek tabak çıkardı. Tabakların değerlendirilmesi sonucunda en çok oyu alan ikinci ve son finalist adayı oluyor. İşte, MasterChef'te kazanan ve kaybeden...

Peki MasterChef'te son finalist kim oldu: Ayaz mı, Metin mi? Masterchef Metin Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir?

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10 Oca 2023 - 10:41 - Yaşam

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MasterChef'te son finalist belli Oldu! Finalist Ayaz mı, Metin mi? Masterchef Metin Yavuz Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? mask
MasterChef'te son finalist belli Oldu! Finalist Ayaz mı, Metin mi? Masterchef Metin Yavuz Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir?
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