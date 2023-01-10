MasterChef'te son finalist belli Oldu! Finalist Ayaz mı, Metin mi? Masterchef Metin Yavuz Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir?
MasterChef Finalisti belli oldu! MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonunun finaline saatler kaldı. İlk finalist koltuğuna oturan isim Kıvanç olmuştu. Peki MasterChef'te son finalist kim oldu: Ayaz mı, Metin mi? Masterchef Metin Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir?
MasterChef 2022'de ilk finalist olarak balkona çıkan Kıvanç önceki gün belli olmuştu. İkinci finalisti belirlemek için Yarı final aşamasında sona kalan iki yarışmacı Metin ve Ayaz kıyasıya mücadele ederek tabak çıkardı. Tabakların değerlendirilmesi sonucunda en çok oyu alan ikinci ve son finalist adayı oluyor. İşte, MasterChef'te kazanan ve kaybeden...
Peki MasterChef'te son finalist kim oldu: Ayaz mı, Metin mi? Masterchef Metin Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir?
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10 Oca 2023 - 10:41 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.