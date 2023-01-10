MasterChef'te son finalist belli Oldu! Finalist Ayaz mı, Metin mi? Masterchef Metin Yavuz Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir?

MasterChef 2022'de ilk finalist olarak balkona çıkan Kıvanç önceki gün belli olmuştu. İkinci finalisti belirlemek için Yarı final aşamasında sona kalan iki yarışmacı Metin ve Ayaz kıyasıya mücadele ederek tabak çıkardı. Tabakların değerlendirilmesi sonucunda en çok oyu alan ikinci ve son finalist adayı oluyor. İşte, MasterChef'te kazanan ve kaybeden...

Peki MasterChef'te son finalist kim oldu: Ayaz mı, Metin mi? Masterchef Metin Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir?

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