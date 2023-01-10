Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 10 Ocak 2023 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Elektrik kesintisi, şiddetli hava koşulları, ekipman arızası veya elektrik şebekesindeki sorunlar gibi çeşitli faktörlerin neden olabileceği, bir alandaki geçici veya kalıcı elektrik gücü kaybıdır. Peki, 10 Ocak 2023 Salı Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 10 Ocak 2023 Salı Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…
Ankara 10 Ocak 2023 Salı Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Elektrik kesintisi, şiddetli hava koşulları, ekipman arızası veya elektrik şebekesindeki sorunlar gibi çeşitli faktörlerin neden olabileceği, bir alandaki geçici veya kalıcı elektrik gücü kaybıdır.
Elektrik kesintileri, özellikle uzun bir süre devam ederse rahatsız edici olabilir ve hatta hastaneler veya acil servisler gibi kritik altyapıların etkilendiği belirli durumlarda tehlikeli olabilir.
Elektrik kesintisi yaşıyorsanız, güvende kalmak ve rahatsızlığı en aza indirmek için yapabileceğiniz birkaç şey vardır:
Güç geri geldiğinde hasar görmelerini önlemek için güç kesildiğinde kullanımda olan tüm cihazları veya elektronik cihazları fişten çekin.
Elektrik kesintisinin nedeni fırtına ise, pencerelerden uzak durun ve güvenli bir yer de kalın.
Jeneratörünüz varsa, karbon monoksit zehirlenmesini önlemek için yalnızca üreticinin talimatlarına göre kullanın.
Karanlıkta kolayca bulabilmek için bir el feneri ve yedek pilleri uygun bir yerde bulundurun.
Kesinti uzarsa, yetkili makamlar veya elektrik şirketi ile kontrol ederek güncel kaldığınızdan emin olun.
Peki, 10 Ocak 2023 Salı Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 10 Ocak 2023 Salı Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…
10 Ocak 2023 Salı, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi!
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde şu an 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
EMEK, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, 4807 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI BAHÇELİEVLER, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2401- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
DEVLET, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İNCESU, İNCESU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, MELTEM. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SELÇUKLU, HAKAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İSTASYON, BAHÇE. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İLKYERLEŞİM, 1985 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
VARLIK, BEYPAZARI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
DEMETEVLER, İVEDİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde şu an 8 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
10.01.2023 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NURİ PAMİR, KIZLAR PINARI, AHMETADİL, ANAVATAN, GÜLBABA, ŞEHİT CENGİZ PORSUK, 1113, 1071, ŞEHİT TOLGA AKDAŞ, 1077, BALDIRAN, BEŞİKTAŞ, BÖĞÜRTLEN
Bakım Çalışması
10.01.2023 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 403, BURÇAK, TÜRKMENİSTAN
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ESERTEPE, TAŞLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, SERDENGEÇTİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HİSAR, ABDUL HAKİM ARVASİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİT KUBİLAY, SELİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ATAPARK, KALBUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
UFUKTEPE, BİLİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde şu an 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
10.01.2023 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 735, 724, 723, 580, 738, 737, 581, ŞEHİT HALİL ULAŞ YILDIRIM, 717, 723/4, 723/5, 551, 722/1
Bakım Çalışması
10.01.2023 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2190, YUNUS EMRE., 2167, 2194, 2198, KARACADERE, 2104, KIŞLADERE, 2191, 2151, ARDIÇÖZÜ, 2189, 2168, KAZIM KARABEKİR, 2214, 2166, 2201, 2192, 2204, 2199, 2205, 2150, 2141, 2102, 100. YIL, ORTAKÖY, 2163, 2197, 2196, 2143, 2213, 2159, 2195, 2188, 2162, 2144, 2131, 2186, 2134, 2142, KUTLUDÜĞÜN-, YUNUS EMRE, 2169, 2160
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HARMAN, MAMAK ÇARŞIİÇİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KAYAŞ, 1532 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
TEPECİK, BEDRETTİN CÖMERT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KUSUNLAR, 1791 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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10 Oca 2023 - 09:28 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.