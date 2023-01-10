Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 10 Ocak 2023 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 10 Ocak 2023 Salı Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik kesintisi, şiddetli hava koşulları, ekipman arızası veya elektrik şebekesindeki sorunlar gibi çeşitli faktörlerin neden olabileceği, bir alandaki geçici veya kalıcı elektrik gücü kaybıdır.

Elektrik kesintileri, özellikle uzun bir süre devam ederse rahatsız edici olabilir ve hatta hastaneler veya acil servisler gibi kritik altyapıların etkilendiği belirli durumlarda tehlikeli olabilir.

Elektrik kesintisi yaşıyorsanız, güvende kalmak ve rahatsızlığı en aza indirmek için yapabileceğiniz birkaç şey vardır:

Güç geri geldiğinde hasar görmelerini önlemek için güç kesildiğinde kullanımda olan tüm cihazları veya elektronik cihazları fişten çekin.

Elektrik kesintisinin nedeni fırtına ise, pencerelerden uzak durun ve güvenli bir yer de kalın.

Jeneratörünüz varsa, karbon monoksit zehirlenmesini önlemek için yalnızca üreticinin talimatlarına göre kullanın.

Karanlıkta kolayca bulabilmek için bir el feneri ve yedek pilleri uygun bir yerde bulundurun.

Kesinti uzarsa, yetkili makamlar veya elektrik şirketi ile kontrol ederek güncel kaldığınızdan emin olun.

Peki, 10 Ocak 2023 Salı Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 10 Ocak 2023 Salı Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

10 Ocak 2023 Salı, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi!

ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde şu an 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMEK, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, 4807 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARI BAHÇELİEVLER, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2401- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DEVLET, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCESU, İNCESU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATATÜRK, MELTEM. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SELÇUKLU, HAKAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İSTASYON, BAHÇE. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İLKYERLEŞİM, 1985 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

VARLIK, BEYPAZARI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DEMETEVLER, İVEDİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde şu an 8 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

10.01.2023 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NURİ PAMİR, KIZLAR PINARI, AHMETADİL, ANAVATAN, GÜLBABA, ŞEHİT CENGİZ PORSUK, 1113, 1071, ŞEHİT TOLGA AKDAŞ, 1077, BALDIRAN, BEŞİKTAŞ, BÖĞÜRTLEN

Bakım Çalışması

10.01.2023 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 403, BURÇAK, TÜRKMENİSTAN

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ESERTEPE, TAŞLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, SERDENGEÇTİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HİSAR, ABDUL HAKİM ARVASİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİT KUBİLAY, SELİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATAPARK, KALBUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

UFUKTEPE, BİLİRLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde şu an 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

10.01.2023 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 735, 724, 723, 580, 738, 737, 581, ŞEHİT HALİL ULAŞ YILDIRIM, 717, 723/4, 723/5, 551, 722/1

Bakım Çalışması

10.01.2023 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2190, YUNUS EMRE., 2167, 2194, 2198, KARACADERE, 2104, KIŞLADERE, 2191, 2151, ARDIÇÖZÜ, 2189, 2168, KAZIM KARABEKİR, 2214, 2166, 2201, 2192, 2204, 2199, 2205, 2150, 2141, 2102, 100. YIL, ORTAKÖY, 2163, 2197, 2196, 2143, 2213, 2159, 2195, 2188, 2162, 2144, 2131, 2186, 2134, 2142, KUTLUDÜĞÜN-, YUNUS EMRE, 2169, 2160

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HARMAN, MAMAK ÇARŞIİÇİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAYAŞ, 1532 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TEPECİK, BEDRETTİN CÖMERT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUSUNLAR, 1791 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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