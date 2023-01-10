Altın Fiyatları Yükseliyor! Son Zamanların Zirvesini Gördü; 10 Ocak Altın Fiyatları Belli Oldu!

Küresel piyasalarda, altın kritik bir eşikteydi. Ukrayna ve Rusya Savaşı’ndan hemen sonra piyasalarda derin dalgalanmalar yaşayan altın; Dolar ve Euro cephesinde gelişen yükselişle, 2022 yılını rekor denebilecek bir seviyeyle kapatmıştı. Ocak ayında üst üste yenide rekorlar kıran altının son halini görenler ise ne diyeceğini şaşırdı. Peki, 10 Ocak itibariyle altın fiyatları ne kadar oldu?

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