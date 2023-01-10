- 10 Oca 2023 - 09:47

Altın Fiyatları Yükseliyor! Son Zamanların Zirvesini Gördü; 10 Ocak Altın Fiyatları Belli Oldu!

Altın fiyatları, yeniden yükselmeye başladı. Son zamanların zirvesini gören altın, 10 Ocak itibariyle yeniden şekillendi. Güncel altın fiyatlarını gören vatandaşlar ise altının bu saatten sonra çok zor durulacağına dair ifadelerde bulundu. Uzun bir aradan sonra rekor kıran altın, son zamanların zirvesine taşındı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Küresel piyasalarda, altın kritik bir eşikteydi. Ukrayna ve Rusya Savaşı’ndan hemen sonra piyasalarda derin dalgalanmalar yaşayan altın; Dolar ve Euro cephesinde gelişen yükselişle, 2022 yılını rekor denebilecek bir seviyeyle kapatmıştı. Ocak ayında üst üste yenide rekorlar kıran altının son halini görenler ise ne diyeceğini şaşırdı. Peki, 10 Ocak itibariyle altın fiyatları ne kadar oldu?

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10 Oca 2023 - 09:47 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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