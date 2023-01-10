Altın Fiyatları Yükseliyor! Son Zamanların Zirvesini Gördü; 10 Ocak Altın Fiyatları Belli Oldu!
Altın fiyatları, yeniden yükselmeye başladı. Son zamanların zirvesini gören altın, 10 Ocak itibariyle yeniden şekillendi. Güncel altın fiyatlarını gören vatandaşlar ise altının bu saatten sonra çok zor durulacağına dair ifadelerde bulundu. Uzun bir aradan sonra rekor kıran altın, son zamanların zirvesine taşındı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Küresel piyasalarda, altın kritik bir eşikteydi. Ukrayna ve Rusya Savaşı’ndan hemen sonra piyasalarda derin dalgalanmalar yaşayan altın; Dolar ve Euro cephesinde gelişen yükselişle, 2022 yılını rekor denebilecek bir seviyeyle kapatmıştı. Ocak ayında üst üste yenide rekorlar kıran altının son halini görenler ise ne diyeceğini şaşırdı. Peki, 10 Ocak itibariyle altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.