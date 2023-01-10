- 10 Oca 2023 - 10:06

Masterchef Şampiyonu 5 Dakika Önce Açıklandı! Metin mi, Kıvanç mı? Acun Medya’yı Sallayan İfşa…

Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan Masterchef’te artık sonlara doğru geliniyor. Metin ve Kııvanç’ın büyük finale kaldığı ise görüldü! Üst üste başarılar elde etmiş Kıvanç’ın yanına sadece 1 puan farkla gelen Metin, final için büyük bir çaba gösterecekti. Gelen ifşa ise sadece 5 dakika önce şampiyonun kim olduğunu gösterdi. Acun Medya’da paniğe neden olacağı düşünülen bu ifşa, ağızları açık bıraktı. Peki, Metin mi şampiyon olacak yoksa Kıvanç mı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında büyük finale ramak kaldı! Aylardır beklenen şampiyon bu akşam canlı yayında açıklanacaktı. Yarışmada son ikiye kalmayı başaran Metin ve Kıvanç arasından kupayı kimin kaldıracağı ise büyük bir merak konusu haline gelmişti. İfşalarla birlikte kimin şampiyon olacağı az önce belli oldu! Peki, neler oluyor?

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10 Oca 2023 - 10:06 Ankara- Yaşam

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