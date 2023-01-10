Ömer Dizisinin Güzel Oyuncusu Gökçe Bahadır Kimdir? Gökçe Bahadır Kaç Yaşındadır, Nerelidir Gökçe Bahadır Evli Mi Bekar mı?
Başarılı oyuncu kadrosu ile büyük beğeni toplayan Ömer dizisinde Gamze karakterine hayat veren Gökçe Bahadır ise yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. Ömer Dizisinin Güzel Oyuncusu Gökçe Bahadır Kimdir? Gökçe Bahadır Kaç Yaşındadır, Nerelidir Gökçe Bahadır Evli Mi Bekar mı? İşte Detaylar...
Star TV ekranlarında 9 Ocak’ta ilk bölümüyle izleyici ile buluşan yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından Ömer dizisi başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yıldız birçok isme ev sahipliği yapan dizide Gamze karakterine hayat veren güzel oyuncu Gökçe Bahadır ise yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Gökçe Bahadır kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte Ömer dizisi oyuncuları ve merak edilen yanları…
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10 Oca 2023 - 13:04 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.