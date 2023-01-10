- 10 Oca 2023 - 13:04 G: 10 Oca 2023 - 13:16

Ömer Dizisinin Güzel Oyuncusu Gökçe Bahadır Kimdir? Gökçe Bahadır Kaç Yaşındadır, Nerelidir Gökçe Bahadır Evli Mi Bekar mı?

Başarılı oyuncu kadrosu ile büyük beğeni toplayan Ömer dizisinde Gamze karakterine hayat veren Gökçe Bahadır ise yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. Ömer Dizisinin Güzel Oyuncusu Gökçe Bahadır Kimdir? Gökçe Bahadır Kaç Yaşındadır, Nerelidir Gökçe Bahadır Evli Mi Bekar mı? İşte Detaylar...

Star TV ekranlarında 9 Ocak’ta ilk bölümüyle izleyici ile buluşan yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından Ömer dizisi başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yıldız birçok isme ev sahipliği yapan dizide Gamze karakterine hayat veren güzel oyuncu Gökçe Bahadır ise yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Gökçe Bahadır kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte Ömer dizisi oyuncuları ve merak edilen yanları…

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10 Oca 2023 - 13:04 - Gündem

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Ömer Dizisinin Güzel Oyuncusu Gökçe Bahadır Kimdir? Gökçe Bahadır Kaç Yaşındadır, Nerelidir Gökçe Bahadır Evli Mi Bekar mı? mask
Ömer Dizisinin Güzel Oyuncusu Gökçe Bahadır Kimdir? Gökçe Bahadır Kaç Yaşındadır, Nerelidir Gökçe Bahadır Evli Mi Bekar mı?
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