Ankara EGO 65 Yaş Üstü Bilet Ücretli mi Oldu? Polis, Öğretmen Artık Ücretli mi Otobüse Binecek? EGO 62 – 65 Yaş Bilet Ücreti…

Yeni yılın gelmesiyle beraber belediyeler başta olmak üzere pek çok resmi kurum tarafından yeni ücret tarifleri belirlendi. Başta ulaşım hizmetleri olmak üzere birçok farklı hizmet seçeneğinde güncel tarifeler uygulanacak. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren EGO Genel Müdürlüğü yeni tarifeleri açıkladı. Peki, EGO 65 yaş ücretli mi? EGO ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar…

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