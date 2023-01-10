Hz. Musa, İslam, Hıristiyanlık ve Yahudilikte bir peygamber olarak kabul edilir. Hz. Yakup (Jacob) ve fiziksel gücü ve düz saçlarıyla tanınır. Annesinin adı İmran, kardeşinin adı Harun'dur. Tevrat adlı kutsal kitabı Allah'tan alması ve doğrudan Allah'la konuşmasıyla da tanınır, bu nedenle kendisine Arapça "Allah'ın Sözü" anlamına gelen Kelimullah da denir.

İslam'da Hz. Musa, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. İsa ve Hz. Muhammed ile birlikte en büyük beş peygamberden biri olarak kabul edilir. O, özellikle İslam inancında saygı görüyor ve hayatı ve öğretileriyle ilgili pek çok hikaye Kuran'da anlatılıyor.

Hz. Musa ve İsrailoğullarının Mısır'dan çıkış hikayesi, İslam geleneğine göre dünya tarihinin en önemli olaylarından biri olarak kabul edilir ve Kuran'da defalarca anlatılır. Aynı zamanda dini kanunları öğreten ve halkı için yol gösterici olarak bilinir. İnanç, Allah'a teslimiyet ve bağlılık açısından Müslümanlar için bir rol model olarak kabul edilir.

Peki, Hz. Musa Kimdir? Hz. Musa'nın Hayatı Ve Mucizeleri Nelerdir? Hz. Musa Hangi Dinin Peygamberidir?

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