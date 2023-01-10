Hangi Burç İşçinseldir? Hayatları İş Üstüne Kurulu… Gecelere Kadar Çalışırlar! İşte İşiyle Evlenmiş Olan Burçlar…
hangi burçlar işkolikleriyle öne çıkıyor? İşte eve iş getiren o burçlar… Hayatları İş Üstüne Kurulu… Gecelere Kadar Çalışırlar! İşte İşiyle Evlenmiş Olan Burçlar… İşte Detaylar...
İş hayatında özellikle patronlar tarafından en çok sevilen kişilerin burçları çoğu zaman ortak noktalarda buluşuyor. İşkoliklikleriyle bilinen burçların ortak özelliği ise tüm hayatlarını iş hayatına göre inşa etmeleri. Çoğu zaman ilişkilerini ve arkadaşlıklarını da etkileyen bu işkoliklikleri ise sorunlara yol açabiliyor. Peki, hangi burçlar işkolikleriyle öne çıkıyor? İşte eve iş getiren o burçlar…
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10 Oca 2023 - 13:24 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.