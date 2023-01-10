10 Oca 2023 - 14:00 Güncelleme: 10 Oca 2023 - 14:09
Sürekli Uyuyup Hiç Durmadan Öksürüyordu! 16 Yaşında Kanser, 19 Yaşındaysa “Kraliçe” İlan Edildi! Ecem April Onutman Kimdir?
zorlu hayat hikayesiyle büyük başarı elde eden Ecem April Onutman kimdir? İşte hayat hikayesi… 16 Yaşında Kanser, 19 Yaşındaysa “Kraliçe” İlan Edildi! İşte detaylar...
Gerçek başarı hikayesiyle son dönemin ilgi odağı isimlerinden olan Ecem April Onutman, hayatında yaşadığı büyük talihsizliklere rağmen elde ettiği başarılar ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki, zorlu hayat hikayesiyle büyük başarı elde eden Ecem April Onutman kimdir? İşte hayat hikayesi…
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10 Oca 2023 - 14:00 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.