Sürekli Uyuyup Hiç Durmadan Öksürüyordu! 16 Yaşında Kanser, 19 Yaşındaysa “Kraliçe” İlan Edildi! Ecem April Onutman Kimdir?

Gerçek başarı hikayesiyle son dönemin ilgi odağı isimlerinden olan Ecem April Onutman, hayatında yaşadığı büyük talihsizliklere rağmen elde ettiği başarılar ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki, zorlu hayat hikayesiyle büyük başarı elde eden Ecem April Onutman kimdir? İşte hayat hikayesi…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...