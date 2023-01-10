- 10 Oca 2023 - 14:01 G: 10 Oca 2023 - 14:13

Eşinizde Bu Davranışlar Varsa Dikkat! Evliliğinize Önem Vermediğini Gösteriyor! Mutsuz ve Biten Evliliğe...

Evlilikte Eşinizin evliliğe değer vermediğini gösteren işaretler, aralarında göz teması kurmama, kendinizi özel hissetmeme, sürekli kusur bulma, suçlu hissettirme gibi işaretler olabilir. Eşinizde Bu Davranışlar Varsa Dikkat! Evliliğinize Önem Vermediğini Gösteriyor… İşte detaylar…

Evliliğinizde ya da ilişkinizde bazen sevilmediğinizi ve ilgi görmediğinizi hissetmeniz normaldir. Ancak bu duygular sürekli bir şekilde devam ediyorsa, evliliğinizde sorunlar olabilir. Eşinizin evliliğe değer vermediğini gösteren işaretler, aralarında göz teması kurmama, kendinizi özel hissetmeme, sürekli kusur bulma, suçlu hissettirme gibi işaretler olabilir.

Bu işaretlerin hepsi tek başına evliliğinizde sorunlar olduğunu göstermeyebilir ancak birden fazlası varsa, evliliğinizde ciddi sorunlar olabileceğine dair işaretler olabilir. Bu nedenle, eşinizin evliliğe değer vermediğini düşündüğünüzde, birbirinizle iletişim kurmalı ve sorunlarınızı çözmeye çalışmalısınız. Eğer evliliğinizdeki sorunlar çözülemiyorsa, bir evlilik danışmanına başvurabilirsiniz.

Eşinizde Bu Davranışlar Varsa Dikkat! Evliliğinize Önem Vermediğini Gösteriyor… İşte detaylar…

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10 Oca 2023 - 14:01 - Yaşam

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Eşinizde Bu Davranışlar Varsa Dikkat! Evliliğinize Önem Vermediğini Gösteriyor! Mutsuz ve Biten Evliliğe... mask
Eşinizde Bu Davranışlar Varsa Dikkat! Evliliğinize Önem Vermediğini Gösteriyor! Mutsuz ve Biten Evliliğe...
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