- 10 Oca 2023 - 14:24

A101 Market’te 5 Yılın En Büyük İndirimi! Beyaz Peynir 39 TL, Ayçiçek Yağı 149 TL, Bakliyat 26 TL…

A101 Market, müşterilerinin yüzlerini güldürmeye devam ediyor! Son 5 yılın en büyük indirimini başlatan A101 Market, beyaz peyniri 39 TL’ye, Ayçiçek yağının 5 litresini 149 TL’ye, bakliyatları is 26 TL’den başlayan fiyatlarla raflara dizmeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yapmış olduğu indirimlerle tüm dikkatleri üzerine çeken A101 Market, hem kaliteli ürünleri hem de muhteşem fırsatları müşterisine sunuyor. Bugüne kadar türlü türlü kampanyaların altına imzasını atmış olan A101 Market, gündem yaratacak bir indirim daha duyurdu. 1 Ocak’ta indirimi başlatan A101 Market, 31 Ocak’a kadar bu ürünlerin devam edeceğini açıkladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Oca 2023 - 14:24 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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