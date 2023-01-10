A101 Market’te 5 Yılın En Büyük İndirimi! Beyaz Peynir 39 TL, Ayçiçek Yağı 149 TL, Bakliyat 26 TL…

Yapmış olduğu indirimlerle tüm dikkatleri üzerine çeken A101 Market, hem kaliteli ürünleri hem de muhteşem fırsatları müşterisine sunuyor. Bugüne kadar türlü türlü kampanyaların altına imzasını atmış olan A101 Market, gündem yaratacak bir indirim daha duyurdu. 1 Ocak’ta indirimi başlatan A101 Market, 31 Ocak’a kadar bu ürünlerin devam edeceğini açıkladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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