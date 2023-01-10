Osmanlı Arması'nın Anlamını Duyunca Çok Şaşıracaksınız? Osmanlı Arması nereden geldi, Kim Yaptı? Osmanlı devlet armasında ne yazıyor?

Osmanlı İmparatorluğu, tarih boyunca farklı armalar kullandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk arması olarak tuğralar kullanılırken, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti için Birleşik Krallık geleneğindeki nişanların etkisiyle bir devlet arma olarak kabul edilen bir arma tasarlandı. Bu arma, Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi arması olarak kabul edilir ve 19. yüzyılın sonlarına kadar kullanılmıştır.

Osmanlı arması ne anlama gelir? Osmanlı arması, Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi armasıdır. Arma, bir türbe ve üç ok arasında yer alan bir yıldızı içermektedir. Türbe, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin yattığı yeri simgelemektedir. Üç ok ise imparatorluğun gücünü ve sağlamlığını ifade etmektedir. Yıldız ise Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişini ve parlak geleceğini temsil etmektedir.

Arma, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulmasından sonra kullanılmaya başlandı ve 1923 yılına kadar hüküm sürdü. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü ile birlikte kullanılmasına son verildi, ancak bugün hala birçok Türk kurumu ve kuruluşunun logosunda Osmanlı armasının kullanıldığını görebilirsiniz.

Ayrıca Osmanlı arması için kullanılan okların çokluğu birçok farklı sayılara ulaşabilir üç oklar, beş oklar gibi, lakin en yaygın olarak üç oklar kullanılmıştır.

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