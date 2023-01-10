TEB Emekli Promosyonuyla Yüz Güldürdü! Emekliler Bu Haberi Bekliyordu… 2023 Ocak TEB Emekli Promosyonu Ne Kadar Oldu?

Türkiye’deki tüm emekliler 2023 yılı itibariyle yapılan maaş zammı ve diğer düzenlemeler ile birçok kazanım elde etti. Öte yandan EYT yasasında da sona gelinmesinin ardından ilk etapta emekli olacak 2 milyon 250 bin kişinin de bankaların emekli promosyonlarından yararlanıp yararlanmayacakları konusu merak ediliyor. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren haber ise TEB’den geldi. İşte en yüksek emekli promosyon oranları…

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