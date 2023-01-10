- 10 Oca 2023 - 14:49 G: 10 Oca 2023 - 14:53

Kısmetse Olur Elif – Sedat Aşkının Sonu Kıyamet! 19 Yaşındaki Elif Cephesi Yıkılıyor! Öyle Bir Şey İfşa Edildi Ki…

Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olmayı başarmış olan Kısmetse Olur’da kısa bir süre önce Elif ve Sedat arasında büyük aşk patlamıştı. 19 yaşındaki Elif, Rapçi Sedat’tan hoşlandığını ifade ederek katılmıştı. Şimdiyse ikilinin aşkının sonunun kıyamet olduğu ortaya çıktı. Öyle bir şey ifşa edildi ki…

12 Aralık itibariyle ekranlara gelmeye tam 5 yıl sonra yeniden gelmeye başlayan Kısmetse Olur yarışması, seyircilerin dikkatini üzerine çekiyordu. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Kısmetse Olur’da; aşk, savaş, kaos, entrika ve daha birçok şey mümkündü! Yarışmanın kurgu olduğunu ifade eden yarışmacılar, kendi PR’lerini yapmak adına böyle bir serüvene katıldıklarını da ifade ediyorlardı. Yarışmada genç kızların gözdesi konumuna gelen Sedat’ın Elif’le olan ilişkisi fena patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Oca 2023 - 14:49 Ankara- Yaşam

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Kısmetse Olur Elif – Sedat Aşkının Sonu Kıyamet! 19 Yaşındaki Elif Cephesi Yıkılıyor! Öyle Bir Şey İfşa Edildi Ki… mask
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