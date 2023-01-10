Kısmetse Olur Elif – Sedat Aşkının Sonu Kıyamet! 19 Yaşındaki Elif Cephesi Yıkılıyor! Öyle Bir Şey İfşa Edildi Ki…
Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olmayı başarmış olan Kısmetse Olur’da kısa bir süre önce Elif ve Sedat arasında büyük aşk patlamıştı. 19 yaşındaki Elif, Rapçi Sedat’tan hoşlandığını ifade ederek katılmıştı. Şimdiyse ikilinin aşkının sonunun kıyamet olduğu ortaya çıktı. Öyle bir şey ifşa edildi ki…
12 Aralık itibariyle ekranlara gelmeye tam 5 yıl sonra yeniden gelmeye başlayan Kısmetse Olur yarışması, seyircilerin dikkatini üzerine çekiyordu. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Kısmetse Olur’da; aşk, savaş, kaos, entrika ve daha birçok şey mümkündü! Yarışmanın kurgu olduğunu ifade eden yarışmacılar, kendi PR’lerini yapmak adına böyle bir serüvene katıldıklarını da ifade ediyorlardı. Yarışmada genç kızların gözdesi konumuna gelen Sedat’ın Elif’le olan ilişkisi fena patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.