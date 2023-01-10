EYT Yasası Meclise Giriyor! 3600 ve 5400 Prim Günüyle Emeklilik Formülü Açıklandı! İşte SSK ve Bağ-Kur’luları İlgilendiren O Haber…
EYT’de artık sona gelindi. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası konusunda çalışmalar sona erdi. Milyonlarca kişinin gözü kulağı ise Meclis’ten gelecek haberlere çevrildi. EYT düzenlemesinde taslak metin bu hafta içinde netlik kazanacak. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? EYT kimleri kapsıyor? EYT’de son durum ne? İşte EYT’nin detayları…
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurusunun yapılmasının ardından EYT konusunda yasalaşma süreci yakından takip ediliyor. İlk aşamada 2 milyondan fazla kişinin emekli olmasının yolunu açacak düzenleme kapsamda TBMM’den söz konusu yasaya onay verilmesi gerekiyor.
Bir yandan yasal süreç takip edilirken, diğer yandan SSK ve Bağ Kur’lular için emeklilik formüllerinin neler olduğu araştırılmaya devam ediyor. EYT yasasının kimleri kapsayacağı da merak edilen konular arasında.
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10 Oca 2023 - 15:00 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.