EYT Yasası Meclise Giriyor! 3600 ve 5400 Prim Günüyle Emeklilik Formülü Açıklandı! İşte SSK ve Bağ-Kur’luları İlgilendiren O Haber…

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurusunun yapılmasının ardından EYT konusunda yasalaşma süreci yakından takip ediliyor. İlk aşamada 2 milyondan fazla kişinin emekli olmasının yolunu açacak düzenleme kapsamda TBMM’den söz konusu yasaya onay verilmesi gerekiyor.

Bir yandan yasal süreç takip edilirken, diğer yandan SSK ve Bağ Kur’lular için emeklilik formüllerinin neler olduğu araştırılmaya devam ediyor. EYT yasasının kimleri kapsayacağı da merak edilen konular arasında.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…